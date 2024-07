Im Freilicht-Theater in Wain wird regelmäßig Pippi Langstrumpf aufgeführt. Alle zwei Jahre wird gespielt, besetzt mit Kindern aus dem Dorf in den Rollen. Fast der ganze Ort macht mit.

Fast alle sind auf den Beinen, wenn auf dem Kulturplatz in Wain (Kreis Biberach) wieder Pippi Langstrumpf gespielt wird. Die Idee zu einem Freilicht-Theater für Kinder kam nach der Jahrtausendwende auf, nun wird das Stück zum 20. Mal aufgeführt. Schauspieler sind bis auf wenige Erwachsene immer die Kinder aus dem Dorf in wechselnden Rollen.

Die Geschichte von Pippi Langstrumpf

Die unglaublichen Erlebnisse von Pippi Langstrumpf, der Hauptfigur einer Kinderbuchreihe der schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren, sind auch hierzulande wohl bekannt. Kaum ein Kinderzimmer, in dem die Geschichten nicht eine Zeit lang die Stars im Bücherregal waren.

Pippi Langstrumpf wohnt alleine in der Villa Kunterbunt, ganz ohne Eltern, die ihr Vorschriften machen. Bei ihr wohnen nur ein Äffchen und ein Pferd. Und als ihr Vater Kapitän Langstrumpf sie besucht, reist sie mit ihm auf dem Schiff Hoppetosse ins Taka-Tuka-Land.

Pippi Langstrumpf im Freilicht-Theater Wain hat viel Freiheiten

Ein bisschen wie Pippi zu sein, davon träumt auch Hannah Strotmann. Die Hauptdarstellerin im diesjährigen Freiluft-Theater in Wain findet an Pippi toll, dass sie nicht immer macht, was die Erwachsenen von ihr erwarten, erzählt Hannah. Pippi ziehe an, was sie will und sei stark und frech.

Sie ist frech, mutig, hat abstehende rote Zöpfe, tolle Sommersprossen, ist stark und setzt sich gerne gegen Erwachsene durch.

Hannah Strotmann wird hinter der Bühne in Pippi Langstrumpf verwandelt. Nur die Sommersprossen fehlen noch. SWR

Regisseur Thomas Strobel und sein Team setzen die Geschichten von Pippi Langstrumpf frei nach Astrid Lindgren in Szene. Ihr größtes Lob sei es, wenn das ganze Dorf für das Theater-Spektakel zusammenkommt, sagt Strobl.

Zwei Vorstellungen waren für Schulen reserviert, sechs weitere Aufführungen sind öffentlich geplant. Die letzte Aufführung findet am Sonntag, 21. Juli, bei hoffentlich gutem Wetter statt.