Am Mittwochabend beginnen die Festspiele in Wangen im Allgäu. Es wird mit "Die Wahrheit" eine Komödie aufgeführt und mit dem Klassiker "Räuber Hotzenplotz" ein Familienstück.

Im Zunftwinkel in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg), innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern, wird ab Mittwochabend zum zwölften Mal Freilufttheater für Erwachsene und Kinder gespielt. Auf dem Programm stehen in den kommenden Wochen die Stücke "Die Wahrheit" und "Räuber Hotzenplotz". Auch ein Gastspiel, der aus dem "Tatort" bekannten Schauspielerin Christine Urspruch, steht auf dem Programm.

Kömodie zwischen Wahrheit und Lügen auf dem Festspiel-Programm

Die Komödie "Die Wahrheit" von Florian Zeller erzählt von einem verheirateten Mann, der die Lüge der Wahrheit vorzieht, um Leiden zu verhindern. Doch die Lügen rund um seine Liebschaften holen ihn ein. Es wartet, laut Ankündigung, ein überraschender Schluss auf das Publikum. Im Familienstück "Räuber Hotzenplotz" nach Ottfried Preußler lebt ein Klassiker neu auf. Insgesamt stehen mit beiden Stücken über 30 Aufführungen bis zum 20. August auf dem Festspiel-Programm.

Mit "Räuber Hotzenplotz" lebt ein Klassiker neu auf. Pressestelle Christoph Morlok

Zusätzlich findet das Gastspiel "Frauen. Leben. Liebe.", der aus dem "Münster-Tatort" bekannten Schauspielerin Christine Urspruch, an zwei Abenden statt - ein Theaterabend mit Text, Gesang und Gitarrenbegleitung. Bei schlechtem Wetter werden die Stücke in der Stadthalle gespielt. In den vergangenen Jahren kamen 4.000 bis 6.000 Besucherinnen und Besucher zu den Festspielen.