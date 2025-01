Tödlicher Unfall von Bad Waldsee: Berufungsprozess geht weiter

per Mail teilen

Der Prozess um ein tödliches Überholmanöver wird am Mittwoch fortgesetzt. Ein Autofahrer wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Nun möchte er, dass sie auf Bewährung ausgesetzt wird.

Muss der Unfallverursacher ins Gefängnis oder oder wird seine Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt? Darum geht es am Mittwoch in der Fortsetzung eines Berufungsprozesses am Landgericht Ravensburg. Der Angeklagte hatte vor zwei Jahren bei Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) einen tödlichen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Eine 18-Jährige starb, mehrere Menschen wurden schwer verletzt.

Neue Vorwürfe gegen Angeklagten - Gericht vernimmt Zeugen

Der 36-jährige Mann aus Bad Waldsee hat im Berufungsprozess bereits gestanden, dass er den Unfall, der durch sein riskantes Überholmanöver verursacht wurde, bemerkt hatte und davon gefahren war. Dabei hatte er sich vor Gericht reuig gezeigt. Die Nebenkläger - die Eltern und die Schwester der getöteten 18-Jährigen - halten diese Reue nicht für glaubwürdig.

Bereits im Dezember war im Berufungsprozess ein neuer Vorwurf gegen den Angeklagten laut geworden: Er soll Auto gefahren sein, obwohl ihm der Führerschein wegen des Unfalls entzogen worden war.

Strafe in erstem Prozess: Anderthalb Jahre Haft

Der 36-Jährige war in einem ersten Prozess bereits zu anderthalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Gegen dieses Urteil legte er Berufung ein und möchte eine Strafe auf Bewährung erwirken. Außerdem will er seinen Führerschein bald wiederbekommen. Auch die Staatsanwaltschaft hatte Berufung eingelegt. Im Prozess sollen am Mittwoch nun noch Zeugen gehört und die Plädoyers gehalten werden.