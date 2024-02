Fastnachtsmontag am Bodensee und in Oberschwaben

Nach vielen Fastnachtsveranstaltungen am Wochenende geht es zum närrischen Endspurt. Am Fastnachtsmontag gab es in der Region Bodensee-Oberschwaben weitere Umzüge und Veranstaltungen.

Auch am Fastnachtsmontag war die Narretei am Bodensee und in Oberschwaben noch nicht ganz vorbei. In einigen Städten und Gemeinden gab es große Narrensprünge.

Großer Narrensprung mit tausenden Hästrägern in Ravensburg

Um sechs Uhr wurden die Bewohner von Engen (Kreis Konstanz) mit Katzenmusik geweckt. Später am Vormittag lieferten sich Narrenrat und Stadtrat Wortgefechte bei der närrischen Gemeinderatssitzung. Um zehn Uhr startete mit dem Großen Narrensprung in Ravensburg einer der größten Umzüge der Region.

52 Zünfte sprangen mit einigen tausend Hexen, anderen Hästrägern, Guggenmusikanten und Lumpenkapellen durch die Altstadt. Im vergangenen Jahr kamen 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Narrensprung nach Ravensburg.

Mehr als 50 Narrenzünfte und tausende Zuschauer sind zum Narrensprung nach Ravensburg gekommen. SWR Robert Müller

Umzüge in Bad Waldsee, Pfullendorf und Wangen im Allgäu

Am Nachmittag starteten außerdem große Narrensprünge in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg), Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) und Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg). In Engen waren Kinder auf einem eigenen Umzug unterwegs.

Gute Stimmung bei "Markdorf total verrückt"

Bei der Veranstaltung "total verrückt" zeigten sich die Närrinnen und Narren in Markdorf (Bodenseekreis) in besonders kreativen Kostümen, statt hinter Zunftmasken.

Bei "Markdorf total verrückt" haben sogar einige Instrumente ein Kostüm. SWR Nadine Ghiba

Außerdem gab es dieses Jahr beim Rathaus eine große Holzrutsche. Die Feiernden landeten sanft in einem Strohhaufen.