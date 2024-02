Bromiger Freitag am Bodensee und in Oberschwaben

Am Bromigen Freitag ist das närrische Treiben am Bodensee und in Oberschwaben weitergegangen. Auch in kleineren Gemeinden war viel los.

Nach dem Gumpigen oder Schmotzigen Donnerstag war auch am Bromigen Freitag wieder einiges für Närrinnen und Narren in der Region Bodensee-Oberschwaben geboten. SWR-Reporterin Marion Kynaß war am Mittag auf dem Narrenmarkt in Wangen im Allgäu: In Wangen wurde Wein ausgeschenkt In Wangen im Allgäu hat die Stadtverwaltung über den Mittag wieder den "Wangemer Wein" ausgeschenkt. Dabei handelt es sich um einen heißen Most. Außerdem fand auf dem Marktplatz der Fasnetsmarkt, auf dem viele närrische Utensilien verkauft wurden. Ein Schnapp und dann ist die Bretzel im Mund. SWR Mehr als 70 Narrenzünfte in Amtzell In kleineren Gemeinden gab es am Freitag mehrere Narrensprünge. Mehr als 70 Narrenzünfte, Vereine und Musikgruppen zogen beispielsweise durch Amtzell (Kreis Ravensburg). Unterwegs waren die Narren aber auch in anderen Orten im Kreis Ravensburg, wie etwa in Vogt und Mochenwangen. In Tettnang (Bodenseekreis) hielten die Narren eine vermeintlich todernste Ratssitzung ab. Auch in Mochenwangen waren hunderte Narren beim Dorfumzug dabei. SWR Moritz Kluthe