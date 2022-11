In Eriskirch (Bodenseekreis) hat am Montag die Vesperkirche begonnen. Bis Samstag gibt es unter anderem warme Mahlzeiten. Sie ist eine der ersten Vesperkirchen im Land.

Seit Montag findet in Eriskirche die erste Vesperkirche in der Region Bodensee-Oberschwaben statt. Für ein geringes Entgelt bekommen Gäste unter anderem ein warmes Mittagessen. Die Vesperkirche wurde in der Irishalle in Eriskirch eingerichtet.

SWR-Reporter Martin Hattenberger hat sich bei der Vesperkirche in Eriskirch umgesehen:

Umfassende Hilfe für Bedürftige

Veranstaltet wird die Vesperkirche von allen zehn evangelischen, katholischen und neuapostolischen Kirchengemeinden in den Kommunen Eriskirch, Langenargen und Kressbronn. Alle Menschen seien willkommen, egal welchen Alters, sozialer Schicht, Religion, Nation oder Kultur, heißt es in der Einladung. Man wolle die Solidarität aller Mitbürgerinnen und Mitbürger fördern.

Das Bedürfnis nach einem Angebot wie der Vesperkirche, aber auch die Hilfsbereitschaft unter den ehrenamtlichen Helfern sei sehr große, sagt Dieter Walser, Diakon in der Seelsorgeeinheit Seegemeinden. Er freut sich, dass die Vesperkirche nach der Corona-Pause wieder stattfinden kann.

"Viel zu oft nehmen wir es als selbstverständlich hin, dass wir im Wohlstand leben. Aber es gibt eben auch diejenigen in unserer Gesellschaft, deren Lebensweg anders verlaufen ist."

Essen und weitere Angebote

Bei der Vesperkirche in Eriskirch kostet ein Mittagessen 1,50 Euro. Wer mehr geben kann und möchte, darf mehr spenden. Neben dem Essen samt Kaffee und Kuchen gibt es auch ein kulturelles Rahmenprogramm und Serviceleistungen.

Die Vesperkirchen gibt es seit 1995, viele Kommunen in der Region Bodensee-Oberschwaben bieten sie zu unterschiedlichen Zeiten an. Die Vesperkirche in Eriskirch geht bis Samstag.