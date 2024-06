Es ist für den NABU in Wangen jedes Mal ein besonderes Erlebnis: Nach der erfolgreichen Ansiedlung im Jahr 2021, hat sich eine Turmfalken-Population entwickelt - und nun weiteren Nachwuchs bekommen.

In Wangen im Allgäu sind in den zurückliegenden Tagen insgesamt 29 junge Turmfalken beringt worden. Sie sind in Nistkästen ausgeschlüpft, um die sich Stadt und NABU kümmern. Bereits im vergangenen Jahr sind ein erstes Mal mehr als 20 Jungtiere beringt worden.

Gerhard Lang vom NABU und Stefan Gufler vom Bauhof (links) kümmern sich um die Falken und beringen die Jungtiere. Bisher haben sie fünf Nistkästen an Toren und Türmen der Stadt angebracht. Die Turmfalken am Ratlochturm sind auch mit einer Webcam zu beobachten.

Genügend Nahrung im Umland

Den Erfolg des Falkenprojekts erklärt Gerhard Lang vom NABU damit, dass die Nistmöglichkeiten ideal sind und es außerhalb von Wangen auf den Wiesen genug Nahrung für die Turmfalken gibt. Turmfalken ernähren sich von Kleinnagern wie etwa Wühlmäusen. Stefan Gufler hofft, dass die Falken auch immer wieder einen Partner finden und zum Brüten kommen.

29 Turmfalkenbabys beringt

In diesem Jahr sind 29 Turmfalkenbabys beringt worden. Auf den Ringen steht jeweils eine Identifikationsnummer, die in einem zentralen Register erfasst wird. Darüber hinaus sind die Vogelwarte Radolfzell und Germania als Herkunftsort verzeichnet. Nach der Beringung werden die Turmfalken außerhalb des Nistkastens von den Eltern noch ungefähr einen Monat gefüttert. Danach müssen sie auf eigenen Füßen stehen und verteilen sich in der Gegend.

Pflege der Nistkästen

Stefan Gufler vom Bauhauf stellt die Nistkästen her, bringt sie an und pflegt sie. Im Winter werden sie gereinigt und mit Hobelspänen und Nistmaterial ausgestattet. Danach kontrolliert Gufler sie einmal in der Woche. Brüten die Falken, zählt er die Eier. Ansonsten lässt er die Vögel dann in Ruhe und hofft, dass alles gut geht. Im Bauhof hat er inzwischen auch schon einen Nistkasten am Salzsilo aufgestellt. In der Mittagspause beobachten viele Mitarbeiter dann die Flüge der Turmfalken oder ihre Luftkämpfe, um Krähen zu vertreiben.

Turmfalkenprojekt auch auf Landesgartenschau in Wangen

Zwei Turmflakenpaare haben sich auch auf dem Landesgartenschaugelände einen Nistplatz gesucht, erzählt Gerhard Lang. Sie brüten dort in alten Krähennestern. Die Stadt Wangen informiert auf der Landesgartenschau auch an diesem Wochenende über die Turmfalkenprojekt. Zu sehen ist etwa ein Modell der Nistkästen. Außerdem bietet Gerhard Lang auch Führungen zur Beobachtung der Turmfalken zu den Türmen und Toren der Stadt Wangen im Allgäu an.