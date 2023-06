26 kleine Turmfalken in Wangen im Allgäu geschlüpft

Die Stadt Wangen im Allgäu siedelt seit zwei Jahren erfolgreich Nachwuchs von Turmfalken an. Allein in diesem Jahr sind in den Brutkästen im Stadtgebiet 26 Jungvögel geschlüpft.

Seit etwa zwei Jahren finden Turmfalken in städtischen Gebäuden mitten in Wangen im Kreis Ravensburg ein Zuhause. Die Population wächst erfolgreich, in diesem Jahr sind in den Brutkästen in der Stadt 26 kleine Vögel geschlüpft.

20 der 26 kleinen Turmfalken seien bereits beringt worden, so Gerhard Lange vom NABU in Wangen. Er kümmert sich mit seinen Mitstreitern und in Absprache mit der Vogelwarte Radolfzell (Kreis Konstanz), die inzwischen zum Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie gehört, um die Turmfalken. Schon im vergangenen Jahr betreuten sie 16 Jungtiere.

Stadt spricht von Erfolgsgeschichte

Angefangen habe alles im Jahr 2021 mit einem ersten Brutkasten im Pfaffenturm direkt in der Innenstadt, in dem ein Turmfalkenpaar heimisch wurde. Die Stadt Wangen spricht inzwischen von einer Erfolgsgeschichte. Die Falken fühlten sich in der Stadt wohl - unter anderem weil das Nahrungsangebot in der Umgebung gut sei – ein Turmfalke fresse täglich mehrere Mäuse. Spannend werde, ob die beringten Turmfalken nach dem kommenden Winter ihre bekannten Brutstätten in Wangen wieder aufsuchen. Wer den Turmfalken ins Nest schauen möchte, hat mit diesem Link die Möglichkeit dazu. Die Falken sind rund eine Woche alt.