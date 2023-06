Überlinger Waldrappe in neuem Zuhause

Waldrapp-Paare sollen Junge in Felsnische großziehen

Das Überlinger Waldrapp-Team hat am Dienstag erneut versucht, Waldrapp-Paare an eine Felsnische am Bodensee umzusiedeln. Offen war, ob die Tiere sie annehmen.

Zwei Brutpaare samt ihrer fünf Küken wollte das Überlinger Waldrapp-Team am Dienstag zu Nestern in einer Felsnische vor Überlingen (Bodenseekreis) bringen. In dem Sandsteinfelsen sollen künftig alle Tiere der Überlinger Waldrapp-Kolonie brüten. Er war vor der weitgehenden Ausrottung der Tiere schon einmal Brutplatz von Waldrappen. Doch die Umsiedlung schien zunächst zu scheitern. Umzug ins neue Nest bedeutet großen Aufwand Für das Waldrapp-Team war es ein Kraftakt, die Brutpaare in die Felsnische zu bringen. Sie wurden in Käfigen mit einer Hebebühne zu den Felsen gehievt. Die Bergwacht sicherte die Aktion ab. Zuvor hatte das Waldrapp-Team in den Nischen ein Nest vorbereitet und die Küken bereits hineingesetzt. Für die Eltern legten sie Mehlwürmer aus, um den Vögeln das neue Nest schmackhaft zu machen. Das Waldrapp-Team versucht die Vögel in eine Felsnische umzusiedeln. SWR Martin Hattenberger Elternpaare fliegen wieder zurück Doch nachdem die erwachsenen Tiere die Felsnische zunächst annahmen, flogen sie danach wieder ab, um zur bekannten Brutwand in Überlingen-Hödingen zurückzukehren. Dort fingen die Helferinnen und Helfer des Waldrapp-Teams die Vögel wieder ein und brachten sie zurück. Nach mehreren Versuchen gelang dann aber der Durchbruch: Mehrere der Waldrappe kehrten von sich aus zurück in die Felsnische. Auch nachdem sie mehrmals weggeflogen waren, kamen sie wieder zurück. Das Waldrapp-Team bezeichnete dies als großen Erfolg. Die zur Brutwand zurück geflogenden Waldrappe werden erneut zur Felswand gebracht. SWR Martin Hattenberger Bisherige Umsiedlungsversuche scheiterten teils Im vergangenen Jahr hatte die Umsiedelung nach mehreren Versuchen nur bei einem Paar geklappt. Es zog dort seine Jungen alleine groß. Andere Paare waren nach kurzer Zeit wieder abgeflogen, die Küken wurden wieder zurück in die künstliche Brutwand gebracht. Zwei Umsiedlungsversuche brachen die Naturschützer ab. Andere Waldrappe brüten auf Schweizer Fensterbank Ein anderes Waldrapp-Brutpaar des Überlinger Waldrapp-Projekts hat unterdessen einen Brutort besonderer Art gefunden. Die Vögel mit Namen Rupert und Enea ließen sich etwa 60 Kilometer weiter südwestlich auf dem Fenstersims eines Gebäudes in der Schweiz nieder. Dort seien zwei Waldrapp-Küken geschlüpft, berichtete Johannes Fritz, Projektleiter des Waldrapp-Teams, das sich seit 20 Jahren um die Wiederansiedlung der Vogelart in Europa bemüht. Die Küken seien wohlauf. Zwei Waldrappküken sind auf einer Fensterbank in einem Industriegebiet nahe Zürich geschlüpft. Pressestelle Zoo Zürich, Dominik Ryser Waldrapp-Familie wird mit Web-Kamera überwacht Fritz sprach von einem großen Erfolg. Im nördlichen Schweizer Alpenvorland seien genügend geeignete Lebensräume für Waldrappe vorhanden. Er hoffe, dass das Paar die beiden Jungen erfolgreich großzieht. Die Vogelfamilie wird jetzt mit einer Web-Kamera überwacht.