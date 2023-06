Bundesverkehrsminister Wissing hat am Dienstag ein Modellprojekt zur Energiegewinnung an der A81 im Hegau besucht. Im Juli soll die spezielle Photovoltaikanlage in Betrieb gehen.

An der Autobahn 81 bei Engen (Kreis Konstanz) entsteht in einem Pilotprojekt derzeit eine Solarüberdachung. Sie wurde über einer Straße direkt neben der Autobahn aufgebaut - auf dem Gelände der Rastanlage Hegau Ost. Die Photovoltaikanlage soll laut der Bundesanstalt für Straßenwesen zeigen, wie Strom über fließendem Straßenverkehr erzeugt werden kann. Am Dienstag besuchte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) das Modellprojekt.

Modellprojekt wird wissenschaftlich begleitet

Hinter dem Forschungsprojekt stehen die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie wollen bei dem Modellversuch an der A81 prüfen, wo sich eine solche Anlage lohnt und welche Hürden es gibt. Dafür wird der Betrieb des Solaradachs ein Jahr lang wissenschaftlich begleitet.

Die Photovoltaikanlage an der A81 soll Erkenntnisse darüber liefern, wie Strom über fließendem Straßenverkehr erzeugt werden kann. SWR Berndhard Hentschel

Die Photovoltaikanlage an der A81 bei Engen soll im Juli in Betrieb gehen und kann dann zehn Haushalte mit Energie versorgen. Photovoltaik an und auf Bundesfernstraßen sei für die Bundesregierung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Klimaneutralität, sagte Volker Wissing am Dienstag beim Besuch des Modellprojekts. Man wolle Photovoltaik künftig immer mitdenken und den Ausbau von Solaranlagen auf und an Autobahnen beschleunigen und vereinfachen, so Wissing weiter.