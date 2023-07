Am Bodensee haben die 77. Bregenzer Festspiele begonnen. In den kommenden viereinhalb Wochen werden mehr als 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, die meisten auf der Seebühne.

Zur feierlichen Eröffnung der diesjährigen Bregenzer Festspiele am Mittwochvormittag waren mehr als 1.800 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur ins Bregenzer Festspielhaus geladen. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnte in seiner Eröffnungsrede vor immer stärkerem Populismus in der innenpolitischen Diskussion des Landes und vor autokratischen Tendenzen wie in den östlichen Nachbarländern.

Am Mittwochabend steht die erste Premiere an: die 1844 uraufgeführte Oper "Ernani" von Giuseppe Verdi. Die insgesamt drei Aufführungen der im 19. Jahrhundert oft gespielten Oper um Liebe und Rache sind nahezu ausverkauft.

"Madame Butterfly" ab Donnerstag auf der Seebühne

Auf der Seebühne im Bodensee ist ab Donnerstag erneut Puccinis "Madame Butterfly" zu sehen. 26 Aufführungen wird es geben, in einem Bühnenbild, das aussieht wie ein riesiges Blatt Papier, das aus dem Bodensee emporragt. Im vergangenen Jahr war "Madame Butterfly" ausverkauft und hatte stehende Ovationen erhalten. In diesem Jahr sind für die Puccini-Oper 189.000 Karten aufgelegt.

Außerdem stehen Theaterabende und Orchesterkonzerte auf dem Programm sowie zwei Erstaufführungen mit zeitgenössischem Musiktheater und die Oper "Die Leiden des jungen Werther" mit jungen Sängerinnen und Sängern. Insgesamt wird es bis zum 20. August mehr als 60 Veranstaltungen geben, dazu Führungen über die Seebühne und Einführungsvorträge.

So sieht man die Seebühne für "Madame Butterfly" bei einer Backstage-Führung:

Theater-Gastspiel ist abgesagt

Kurzfristig abgesagt wurden die Aufführungen von Kleists "Der zerbrochene Krug", ein Gastspiel des Deutschen Theaters Berlin. Grund ist die Erkrankung des Hauptdarstellers Ulrich Matthes. Nicht stattfinden kann deshalb auch eine Kleist-Lesung mit Matthes. Über den Winter hatten die Festspiele die komplette Zuschauertribüne erneuert und barrierefreier gemacht. Platz haben dort knapp 7.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Bregenzer Festspiele finden seit 1946 am Bodensee statt. Nur im ersten Corona-Jahr 2020 waren sie abgesagt.