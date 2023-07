Proben bei den Bregenzer Festspielen laufen auf Hochtouren

per Mail teilen

Knapp zwei Wochen vor dem Start der diesjährigen Bregenzer Festspiele sind 85 Prozent der Karten für "Madame Butterfly" auf der Seebühne im Bodensee verkauft. Das teilten die Festspiele mit.

85 Prozent verkaufte Karten in einem zweiten Jahr auf der Seebühne, das sei ein hervorragender Wert, so die Festspiele gegenüber Journalistinnen und Journalisten beim Pressetag am Donnerstag. Im vergangenen Jahr war die Puccini-Oper ausverkauft.

SWR-Reporterin Karin Wehrheim war beim Pressetag der Bregenzer Festspiele dabei:

Proben laufen auf der Seebühne und für die Oper im Festspielhaus

Ab dem 20. Juli ist "Madame Butterfly" erneut 26 Mal bei den Bregenzer Festspielen zu sehen. Seit gut zwei Wochen laufen die Proben, auch im Festspielhaus. Dort ist zum Auftakt der Festspiele die Verdi-Oper "Ernani" zu sehen. Insgesamt stehen rund 60 Opern- und Theaterabende sowie Konzerte auf dem Programm. Dafür sind 215.000 Karten aufgelegt.

Im Vorfeld der 77. Bregenzer Festspiele war die Zuschauertribüne umfassend saniert worden. Im Herbst gehen die Bauarbeiten auf der Seebühne weiter. Sie kosten insgesamt 55 Millionen Euro. Den Großteil davon übernehmen der Bund, das Land Vorarlberg und die Stadt Bregenz.