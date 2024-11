Die Bodensee-Wasserversorgung erhöht den Preis für Trinkwasser im Januar um gut zwei Prozent. Das teilte der Zweckverband am Dienstag mit. Er versorgt mehr als vier Millionen Menschen.

Für gut vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg dürfte das Trinkwasser im kommenden Jahr etwas teurer werden. Der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, der seit nunmehr 70 Jahren besteht, plant, den Preis pro Kubikmeter von derzeit 88 Cent auf dann 89,9 Cent zu erhöhen. Im vergangenen Jahr war das Trinkwasser aus dem Bodensee um acht Prozent teurer geworden.

Die Preiserhöhung gilt für die 183 Kommunen und Wasserverbände, die im Zweckverband zusammengeschlossen sind . Um wie viel sie die Erhöhung an ihre Bürgerinnen und Bürger weitergeben, entscheide das jeweilige Verbandsmitglied, heißt es vom Zweckverband. Zudem werde der neue Preis nur vorläufig festgelegt. Jeweils gegen Ende eines Jahres werde ermittelt, ob zu viel Geld erhoben worden sei und zurückerstattet werden könne.

Höchste Trinkwasser-Entnahme 2023 am 13. Juni

So war der Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser für 2023 auf 81,5 Cent festgesetzt worden. Tatsächlich gebraucht wurden 81,4 Cent, so die Bodensee-Wasserversorgung. 2023 wurden insgesamt gut 130 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Bodensee abgegeben. Am meisten Trinkwasser abgepumpt wurde am 13. Juni 2023, nämlich 488.000 Kubikmeter. Maximal dürfen an der Entnahmestelle vor Sipplingen (Bodenseekreis) 670.000 Kubikmeter Wasser pro Tag entnommen werden.