Bodensee Philharmonie startet Exzellenzwoche "Demokratie"

Mit ungewöhnlichen Konzerten geht die Bodensee Philharmonie neue Wege, um sich stärker mit den Konstanzer Bürgern auszutauschen. Ab Sonntag geht es für eine Woche um Demokratie.

Zum Auftakt ihrer Exzellenzwoche "Demokratie" lädt die Bodensee Philharmonie am Sonntagnachmittag gemeinsam mit dem Theater Konstanz und dem Bündnis für Demokratie zum Mitmach-Konzert ins Steigenberger Inselhotel ein. Auf dem Programm steht nicht nur Musik. Auch Theater, Performance und Vorträge etwa der renommierten Wissenschaftlerin Aleida Assmann zum Thema "Vier Formen von Respekt" gehören dazu. Über die Reihenfolge des Programms darf das Publikum entscheiden.

Escape-Spiel und Podiumsdiskussion mit Musik

Außerdem gibt es an verschiedenen Terminen ein Escape-Spiel im Konstanzer Ratssaal. Dabei müssen die Teilnehmenden gemeinsam Aufgaben lösen. Schaffen sie es, geben Musiker der Bodensee Philharmonie ein kleines Live-Konzert. Darüber hinaus erwartet Interessierte in dieser Woche unter dem Titel "Blind Date³" eine Spurensuche durch die Konstanzer Innenstadt. Das Ziel sind musikalische Begegnungen an außergewöhnlichen Orten.

Im Ratssaal des Konstanzer Rathauses tagt normaler Weise der Gemeinderat. Im Rahmen der Exzellenzwoche "Demokratie" der Bodensee Philharmonie kann hier im Team gespielt werden. Aufgabe ist es, den Saal für einen Konzertabend vorzubereiten. Aber es gibt Betrüger, die den Abend sabotieren wollen... SWR Friederike Fiehler

Podiumsdiskussion mit Musik als neues Format

Den Abschluss der Woche bildet ein weiteres neues Format: eine Podiumsdiskussion mit Musik. Dabei geht es um den Missbrauch klassischer Musik durch die Politik. Chefdirigent Gabriel Venzago hat neben dem Wiener Musikpublizisten Axel Brüggemann, den bekannten Berliner DDR-Historiker Sascha-Ilko Kowalczuk zu Gast. Kowalczuk aktuelles Buch "Freiheitsschock" zur Geschichte Ostdeutschlands hat es in die Spiegel-Bestseller Liste geschafft. Die Bodensee Philharmonie spielt Auszüge aus dem Konzert "Funkenflug" mit Werken von Beethoven und Liszt, die exemplarisch für eine politische Fehlinterpretation der Kompositionen stehen.

Philharmonie will mit "Zukunftsmusik" aktuelle Themen ansprechen

Die Bodensee Philharmonie will sich unter dem Motto "Zukunftsmusik" über einen Zeitraum von zwei Jahren neue Räume erschaffen. Diese sollen zum Ort des Austausches mit Bürgerinnen und Bürgern über gesellschaftlich relevante Themen werden. Nach der Themenwoche "Klima und Nachhaltigkeit" im Oktober vergangenen Jahres wird es in diesem Jahr neben dem Thema "Demokratie" auch um die Themen "Vielfalt" und "In Kontakt kommen" gehen. Konstanzerinnen und Konstanzer können dafür ihre Projektideen bei der Bodensee Philharmonie einreichen.

Alle Veranstaltungen sind gratis. Gefördert wird das Gesamtprojekt "Zukunftsmusik" vom Bundes-Programm "Exzellente Orchesterlandschaft" mit insgesamt 400.000 Euro.