Kirche St. Petrus und Paulus in Weißenau wird zum Münster

Die Pfarrkirche St. Petrus und Paulus in Ravensburg-Weißenau ist am Sonntag zum Münster erhoben worden. Im Rahmen eines Gottesdienstes und einer Feier auf dem neuen "Münsterplatz".

Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst ist am Sonntag nach Weißenau gekommen, um die Klosterkirche St. Peter und Paul zum bischöflichen Münster zu erheben. Damit ist Weißenau eine von neun Münsterkirchen im Bistum. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat an den Feierlichkeiten teilgenommen.

Gemeindefest und feierlicher Gottesdienst

Kretschmann hat im Verlauf des Gottesdienstes ein Grußwort gesprochen. Die Feier begann um 10 Uhr mit der offiziellen Umbenennung des Weißenauer Kirchenvorplatzes in "Münsterplatz", begleitet durch den Fanfarenzug Weißenau.

Der Erlös des anschließenden Gemeindefestes ist für die kolumbianische Partnergemeinde San Bernardo und für ein Projekt der Kirchengemeinde Weißenau bestimmt.

Klosterkirche: Historische Orgel und bedeutendes Bauwerk

Mit der Auszeichnung erkenne der Bischof zum einen die herausragende Geschichte der Klosterkirche und deren Bedeutung als pastorales Zentrum in der Region an. Zum anderen würdige der Bischof damit die Weißenauer Heilig-Blut-Reliquie und die bedeutende Orgel der Klosterkirche, so die Kirchengemeinde.

Die Orgel wurde 1787 vom schwäbischen Orgelbaumeister Johann Nepomuk Holzhey (1741-1809) vollendet und zählt zu den bedeutendsten Denkmalorgeln Süddeutschlands.

Die Kirche selbst ist Teil des früheren Klosters Weißenau, einem Chorherrenstift des Prämonstratenser-Ordens. Im kommenden Jahr steht die 300-Jahr-Feier der Klosterkirche an. Sie wurde 1724 vollendet.