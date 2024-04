Die Jazz-Point Big Band in Wangen im Allgäu feiert an diesem Samstag ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert. Das Orchester genießt nicht nur unter Jazzfans einen sehr guten Ruf.

Von Swing bis Rock: Seit 40 Jahren macht die Jazz-Point Big Band aus Wangen Musik. Im Juni 1984 spielte die Big Band ihr erstes Konzert. Bandleader seit den Anfängen ist Klaus Roggors. Auch die meisten Musiker sind seit vielen Jahren mit dabei. Für das Jubiläumskonzert am Samstagabend in der Waldorfschule in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) haben sie ein buntes Jazz-Programm vorbereitet.

Jubiläumskonzert mit Gastsänger Nick Gordon

Gespielt werden Stücke von Komponisten wie Gordon Goodwin, Charles Mingus, Alan Baylock und Sammy Nestico. Soli- und Gesangseinlagen werden genauso zu hören sein wie "tutti-Stellen", in denen die volle Bläserkraft der Band zu hören sein wird, kündigt Bandleader Klaus Roggors an. An ein Programm wie beim Jubiläumskonzert hat er den Anspruch, dass es interessant und spannend ist, die Band herausfordert und dem Publikum gefällt, um "eine super Stimmung in die Bude" zu bekommen. Mit dazu beitragen soll auch Gastsänger Nick Gordon. Er ist in Neuseeland geboren und wohnt in München.

Die Big Band in voller Besetzung auf der Bühne. Jazz Point Big Band Wangen

Erfolgsrezept der Big Band

Die Big Band hat viele Fans in Wangen und in der Region. Ihr Erfolgsrezept: Freundschaft und Kameradschaft. Beides sei unter den Musikern herausragend, sagt Roggors. Markus Sigg, Saxophonist und Klarinettist, bestätigt ihn. Nicht ohne zu betonen, wie wichtig die Rolle des Bandleaders sei: "Das Ganze steht und fällt mit dem Klaus!" Er gehe auch auf Wünsche der Musiker ein, die Auswahl der Stücke für die Konzerte erfolge "demokratisch".

Bandleader ist professioneller Musiker

Klaus Roggors ist der einzige Musikprofi in der Big Band, der 68-Jährige hat sich auch einen Namen mit dem Komponieren und Arrangieren unter anderem von Filmmusik gemacht.

Eine Big Band für den Musikclub Jazz Point

Gegründet wurde die Big Band vor 40 Jahren, weil Wolfram Bücking der Meinung war, der Musikclub Jazzpoint in Wangen brauche eine Band. Bücking war damals Vorsitzender des Jazz Point - und er ist es auch heute wieder, so wie es die Big Band auch immer noch gibt. "Das war nicht abzusehen", lacht er, der Anfang sei nämlich mühsam gewesen. Unterstützt wurden die Allgäuer Jazzmusiker vom Bigbandclub Dornbirn in Vorarlberg.

Die Musiker kommen alle aus der Region Wangen

Vor allem Schüler der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu und Musiker aus den umliegenden Musikkapellen machen seit der Gründung in der Big Band mit. Das Repertoire und Notenrepertoire sei in den Anfangsjahren "einfacher und leichter" gewesen als heute, sagt Roggors. Es waren vor allem Klassiker und einfache Rocknummern. Aber die Musiker hätten sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Über seine Band heute meint Roggors: "Das ist der Hammer!". Die Big Band habe ein "sehr hohes, semi-professionelles Niveau".

Konzerte in München, Italien und Frankreich

Die Grundlage für erfolgreiche Konzerte legt das Orchester in den Proben. Vor dem Jubiläumskonzert trafen sich die Musiker auch zu einem Proben-Wochenende. Bis zu sechs Konzerte stehen jedes Jahr auf dem Programm, darunter immer das Jahreskonzert und die Kulturnacht in Wangen. Highlights in den zurückliegenden Jahren waren auch Auftritte im Deutschen Theater in München oder in den Wangener Partnerstädten in Italien und Frankreich.