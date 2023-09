Brassfestival "Musikprob" in Pfullendorf beginnt

per Mail teilen

Beim Blasmusikfestival "Musikprob" in Pfullendorf stehen mehr als 20 Bands auf der Bühne. Auf dem Gelände am Seepark herrscht ab Donnerstagnachmittag Festivalstimmung.

Am Donnerstag beginnt in Pfullendorf im Kreis Sigmaringen das Brassfestival "Musikprob". Bis Sonntag werden rund 8.000 Musikfans erwartet. Mehr als 20 verschiedene Blasmusik- und Soulbands spielen während der vier Tage im Seepark. Am Sonntag steht auch ein Gottesdienst auf dem Programm, bevor das Festival mit Musik endet.

Schon am Donnerstagvormittag werden die ersten Camperinnen und Camper auf dem Festivalgelände erwartet. Viele bringen ihre eigenen Instrumente mit und machen selbst auf dem Zeltplatz Blasmusik, erklärt Ewald Restle, einer der Organisatoren des Brassfestivals.

Ab 16 Uhr beginnt dann das Programm auf den Bühnen. Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche bekannte Gruppen und Bands dabei. Darunter "Da Blechhauf‘n" aus Österreich oder "Druckluft" aus Köln, die laut Veranstalter schon im vergangenen Jahr "die Bühne zum Beben" gebracht hätten. Am ersten Festivaltag spielen unter anderem die Blaskapelle "Josef Menzl" und die Band "Soulkitchen".

1.500 Blasmusik-Fans spielen zusammen Klassiker

Einer der Höhepunkte des Festivals wird das Gesamtspiel am Samstagmittag sein. Da kann jeder, der mag und ein Instrument dabei hat, mitmusizieren. Rund 1.500 Musikerinnen und Musiker werden dann laut Veranstalter gemeinsam mit dem Musikverein Stetten Blasmusik-Klassiker spielen.

Bereits am Mittwochabend spielten die "Kastelruther Spatzen" aus Südtirol anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums als Auftakt des Festivals auf der Seepark-Bühne.