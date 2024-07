Kein Bad kann ohne sie: Bademeisterinnen und Bademeister. Sie kontrollieren die Sicherheit der Besucher und kümmern sich um die Technik. Doch es gibt ein großes Nachwuchsproblem.

Der Mangel an Bademeistern ist in der Region - und auch anderen Teilen Baden-Württembergs - Thema. Laut dem Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS) ist die Lage in diesem Jahr gravierend. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben sind für dieses Jahr noch Ausbildungsstellen offen. Woran das liegen könnte und was den Beruf des Bademeisters ausmacht.

Der Job des Bademeisters: Vom Babyschwimmen bis Wassergymnastik

Bademeister Sigi Kathan schnappt sich Eimer und Besen und wirft sie ins kleine Boot am Bodensee. Es ist etwas windig und die Wellen schlagen hoch - zielstrebig rudert er auf eine Badeinsel im See zu. Die wird jeden Morgen gereinigt, bevor das Naturstrandbad Kressbronn öffnet, erklärt er. Währenddessen kontrolliert er dort die Schrauben und die Leiter.

Der Beruf des Bademeisters ist vielseitig. Er sorgt für die Sicherheit der Badegäste: Dazu gehört neben der Aufsicht beim Schwimmen auch, dass die komplette Anlage - zum Beispiel die Spielplätze - in Schuss sind. Außerdem ist Sigi Kathan zur Stelle, wenn es einen medizinischen Notfall gibt, ein Gast mal in eine Wespe tritt oder ein Mückenstich anschwillt.

Bademeister Sigi Kathan bei der Arbeit. Er kontrolliert immer wieder den Notfallrucksack, damit im Ernstfall alles schnell zur Hand ist. SWR

Jeder Tag ist anders, das macht die Sache interessant.

Das Besondere am Beruf sei auch, dass man viel mit Menschen zu tun hat, sagt Peter Harzheim vom BDS mit Sitz in Wesseling (Nordrhein-Westfalen). Und zwar verschiedener Altersklassen: Man leitet einen Baby-Schwimmkurs, betreut Grundschulkinder beim Schwimmunterricht oder Senioren bei der Wassergymnastik.

Ein Bademeister verdient laut BDS zwischen 2.800 und 3.000 Euro pro Monat. Wer einen Meister macht, könne zwischen 3.500 und 4.000 Euro verdienen.

Bademeister versus Rettungsschwimmer Die Ausbildung zum Bademeister heißt offiziell "Fachangestellter für Bäderbetriebe" und dauert drei Jahre lang. Im Gegensatz zum Rettungsschwimmer: Diese dauert laut DLRG in der Regel 16 Stunden. Bademeister kontrollieren die Sicherheit der Gäste und geben Schwimmunterricht. Das dürfen zwar auch Rettungsschwimmer - je nach Größe des Schwimmbads braucht es trotzdem einen oder mehrere Bademeister. Denn diese kümmern sich auch um die Wasserqualität und die damit verbundene Technik, so der DLRG Konstanz.

Gewalt, schlechte Presse und die Pandemie: Gründe für den Bademeistermangel

Aus Sicht des BDS gibt es einen großen Mangel an Bade- oder Schwimmmmeistern. Vergangenes Jahr hätten der Branche bundesweit schätzungsweise 3.000 Fachkräfte gefehlt, heißt es. In diesem Jahr sehe es nicht besser aus.

Dieses Jahr sehe ich das ganz schlimm. Die Babyboomer gehen in Rente und es kommt nicht genug Nachwuchs nach.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Als während der Corona-Pandemie viele Bäder geschlossen wurden, hätten sich einige Bademeister einen anderen Job gesucht und seien nicht zurückgekehrt, sagt Harzheim. Zudem hätte der Beruf vergangenes Jahr viel schlechte Presse erfahren. Grund sei das Thema Gewalt in Freibädern gewesen.

Ein Bericht zum Thema, der vergangenen Sommer bei "Zur Sache Baden-Württemberg" gesendet wurde:

Viele Badbetreiber mussten Sicherheitspersonal einsetzen, damit die eigenen Mitarbeiter ihre Aufgaben erfüllen konnten. Aggressive Gäste und Beleidigungen seien mitunter ein Grund für den Bademeistermangel, sagt auch Thorsten Wölfle, Geschäftsführer der Stadtwerke Biberach. Gerade weibliches Personal wolle sich das nicht mehr antun. Auch Bademeister Sigi Kathan kennt unangehme Situationen mit Badegästen - selbst wenn es in Kressbronn noch sehr ruhig zugehe, sagt er.

Hier ist man auch einfach immer unter öffentlichem Druck. Wenn ich jemandem erkläre, dass er auf der Liegewiese nicht spielen darf, bekomme ich eine schlechte Bewertung mit dem Zusatz, dass er mich persönlich beleidigt. Damit muss man umgehen können.

Andere Bäder in der Region stellen hingegen keine höhere Gewaltbereitschaft fest, so zum Beispiel in Ravensburg und Konstanz. Einen Mangel an Fachpersonal gäbe es trotzdem. In Ravensburg werden laut Stadtverwaltung für dieses Jahr noch Bademeister-Auszubildende gesucht.

Suche nach Lösungen: Mehr Nachwuchs oder doch künstliche Intelligenz?

Eine mögliche Lösung, um den Beruf attraktiver zu machen, ist naheliegend: mehr Gehalt. Viele Arbeitgeber seien jetzt auch bereit, mehr zu zahlen, sagt Peter Harzheim vom BDS. So zum Beispiel die Stadtwerke in Biberach: Der Bademeistermangel sei "gerade bei kommunalen Bädern dem unattraktiven Tarifvertrag geschuldet". Man hätte deswegen zum Jahreswechsel gegengesteuert, so Sprecher Thorsten Wölfle. Andere Bäder greifen zudem auf Arbeitskräfte aus dem Ausland zurück.

Und es gibt noch einen ganz anderen Ansatz: Künstliche Intelligenz. Einige Bäder im Land wollen Überwachungssysteme einsetzen, um das Badepersonal zu entlasten. So zum Beispiel in Freudenstadt - und auch in Kaiserslautern wird aktuell künstliche Intelligenz in einem Freibad getestet.

Eine wirkliche Lösung sei das aber nicht, findet der BDS. Die Technik könne die Bademeister zwar entlasten, aus ihrer Sicht aber kein Personal ersetzen.

Haben Sie schon mal eine künstliche Intelligenz gesehen, die jemanden wiederbelebt?

Bademeister Sigi Kathan aus Kressbronn sieht das ähnlich. Künstliche Intelligenz könne nur sehr begrenzt unterstützen: Wenn sich beispielsweise Kinder in gefährliche Situationen begeben, müsse man das ihnen oder ihren Eltern schon persönlich sagen.

Trotz Mangel: Vielerorts keine verkürzten Öffnungszeiten

Trotz Bademeistermangel: Die Bäder in Ravensburg erwarten in diesem Jahr keine verkürzten Öffnungszeiten. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, in dem unter anderem das Flappachbad früher schließen musste. Auch die Bädergesellschaft Konstanz erwartet für 2024 keine verkürzten Öffnungszeiten aufgrund von Personalmangel. Die Biberacher Bäder wollen die Öffnungszeiten an einem Abend um zwei Stunden verkürzen - das liege aber an der zu geringen Nachfrage der Badegäste, heißt es.

Anders ist die Situation in Friedrichshafen: Seit Jahren sei die Personallage angespannt, so eine Sprecherin. Man sei weiterhin auf der Suche. Das Wellenfreibad Ailingen, das Frei- und Seebad Fischbach sowie das Strandbad haben derzeit verkürzte Öffnungszeiten. Alle drei Bäder sind täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.