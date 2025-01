per Mail teilen

Das neue Jahr weckt neue Hoffnungen - aber auch viele Herausforderungen und Aufgaben sind zu bewältigen. Wir haben Landräte und Institutionen gefragt, was für sie an oberster Stelle steht.

Der Ravensburger Landrat Harald Sievers (CDU) erwartet für seinen Landkreis ein spannendes Jahr 2025. Wichtigster Punkte sei für ihn, die Gesundheitsreform des Bundes umzusetzen. Er möchte die Kooperationen des kreiseigenen Oberschwabenklinikverbunds (OSK) mit anderen Krankenhausträgern voranbringen. Mit dieser Maßnahme soll gewährleistet werden, dass die einzelnen Kliniken wirtschaftlich gut aufgestellt sind.

Die Krankenhausreform beschäftigt viele Landkreise in der Region Bodensee und Oberschwaben. SWR

Der Landkreis Biberach plane in den nächsten Jahren fast 150 Millionen Euro in Bildung, Straßen und den ÖPNV zu investieren, so Landrat Mario Glaser (parteilos). Trotz eines leichten Minus im Haushalt bleibt der Kreis schuldenfrei und hat trotz einer Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage um zwei Prozentpunkte auf 26,5 Prozent die niedrigste Kreisumlage im Land.

Für 2025 wünscht sich der Biberacher Landrat Glaser mehr Eigenverantwortung und Optimismus.

Auf Konstanz kommen hohe Investitionen zu

Auch der Landkreis Konstanz geht mit einem Investitions-Rekordvolumen in das neue Jahr. Grund dafür sind große Bauprojekte wie ein neues Berufsschulzentrum und der Klinikneubau in Singen, sagt der Konstanzer Landrat Zeno Danner (parteilos) mit Blick auf 2025.

Um die Finanzierung der anstehenden Projekte zu sichern, müsse auch die Wirtschaft gefördert werden. Einen wirtschaftlichen Schub erwartet sich der Landrat auch durch den künftigen Vorsitz Baden-Württembergs bei der Internationalen Bodenseekonferenz.

Die Landkreise haben 2025 neue Herausforderungen zu bewältigen. SWR

Bodenseekreis muss Haushalt noch verabschieden

Der Bodenseekreis startet gleich mit einer großen Herausforderung ins neue Jahr: Der Haushalt für 2025 konnte im alten Jahr nicht mehr verabschiedet werden und muss nun noch auf den Weg gebracht werden. Im Entwurf seien aber beispielsweise Ausgaben für die Weiterentwicklung der Berufsschulen vorgesehen. Landrat Luca Wilhelm Prayon (CDU) hofft, dass diese Investitionen in die Bildung auch verabschiedet werden.

Laut Entwurf aus 2024 wird der Kreis seine Vorhaben nur mit einem Defizit im Haushalt 2025 finanzieren können.

Der Kreis Sigmaringen kann ein Projekt erfolgreich abschließen

Schwierige Haushaltsverhandlungen erwartet Landrätin Stefanie Bürkle (CDU) für den Landkreis Sigmaringen. Sehr zur Freude der Landrätin kommt aber auch ein Projekt zum Abschluss. Der Neubau der Bertha-Benz-Schule kann zu Beginn des Schuljahres 2025/2026 den Betrieb aufnehmen. Dann sind alle Beruflichen Schulen in Sigmaringen unter einem Dach.