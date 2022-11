Anna Rahm führt eine ausgezeichnete Buchhandlung in Ravenbsurg

Mit einem neuen Buch wird die Entdeckung des Grabes des Pharaos Tutanchamun vor 100 Jahren gebührend gefeiert. Die Autorin Nadja Tomoum erzählt in ,,Das Geheimnis des Tutanchamun" die abenteuerliche Geschichte der Jahrhundertentdeckung neu. ,,Allein bis die Genehmigung für die Ausgrabung an den späteren Entdecker Howard Carter erteilt worden war, dauerte Jahre - bis 1915."

Aber auch neueste Erkenntnisse der Forschung sind im Buch enthalten. Tutanchamun sei nicht ermordet worden, wie lange vermutet worden war.

,,Stattdessen weiß man seit Kurzem, dass er an einem Oberschenkelbruch gestorben ist", sagt Tomoum. mehr...