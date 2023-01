Die FDP startet mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart in das neue Jahr. Dabei will der Bundesvorsitzende Christian Lindner das Profil seiner Partei schärfen.

Zum politischen Jahresauftakt der FDP in der Stuttgarter Oper spricht der Bundesvorsitzende Christian Lindner erstmals seit der Pandemie in Stuttgart wieder vor einem vollen Haus. In der Corona-Zeit fand die Veranstaltung überwiegend digital statt. Bei dem Treffen geht es um die Positionierung der Partei zum Start ins neue Jahr - insbesondere mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen: In gut fünf Wochen schon wird in Berlin gewählt, im Frühjahr dann in Bremen, im Herbst in Bayern und Hessen.

Dorn im Auge vieler Liberaler: Ampelkoalition im Bund

Dass die FDP in der Bundesregierung in der Ampel-Koalition mitregiert und dass Christian Lindner seinen Wunschposten als Finanzminister innehat, hat sich für die Partei nicht ausgezahlt. Im Gegenteil: Viele Anhänger und Anhängerinnen fremdeln damit, dass die FDP zusammen mit SPD und Grünen regiert. Bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr gab es Rückschläge für die FDP, im aktuellen Deutschlandtrend liegt sie bundesweit bei sechs Prozent.

FDP-Politiker für neue Energiepolitik

Ein weiteres wichtiges Thema des Treffens dürfte die Energiepolitik sein. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte im Vorfeld "komplett realitätsferne Debatten" in Deutschland beklagt und die Koalitionspartner SPD und Grüne zu einer anderen Energiepolitik aufgefordert. In der Zeitung "Welt" sprach er sich für längere Laufzeiten der drei verbliebenen Atomkraftwerke und Schiefergas-Förderung durch Fracking aus.

Auch FDP in BW will AKWs weiter betreiben

Auch die Südwest-FDP pocht auf längere AKW-Laufzeiten. Auf ihrem Parteitag in Stuttgart am gestrigen Donnerstag forderten die Delegierten in einem Leitantrag eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke über den 15. April hinaus. Der Parteitag beschloss den Antrag mit großer Mehrheit. Darin fordern die Liberalen auch den Ankauf weiterer Brennelemente, um die Atomkraftwerke mindestens bis 2026 weiter betreiben zu können.

Die Liberalen beginnen seit mehr als 140 Jahren ihr politisches Jahr am 6. Januar mit dem Treffen in Baden-Württemberg. Traditionell will sich die FDP dabei auf ihre Werte besinnen und zu Beginn des neuen Jahres Selbstbewusstsein zeigen.