Zeit für eine Abrechnung: Die FDP-Spitze geht bei ihrem Landesparteitag mit der BW-Regierung hart ins Gericht. Die Bildungspolitik ist für Fraktionschef Rülke "das Schlimmste".

Die Landes-FDP hat der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg Stillstand vorgeworfen und den Grünen einen Wechsel zu einer Ampel nahegelegt. "Verlassen sie diese Koalition, die sowieso wie Mehltau bräsig dahindümpelt", sagte FDP-Landeschef Michael Theurer am Donnerstag beim Landesparteitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Das Land drohe wirtschaftlich und im Bereich Bildung zurückzufallen.

Die Grünen müssten jetzt einen "politischen Aufbruch wagen". Theurer sagte: "Vielleicht wäre es auch der richtige Zeitpunkt für einen Generationenwechsel an der Spitze." Es wäre falsch, weitere drei Jahre für das Land zu vergeuden. Schon nach der Landtagswahl im Frühjahr 2021 wollten FDP und SPD mit dem grünen Wahlsieger eine Ampel bilden. Doch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zog eine Neuauflage der Koalition mit der CDU vor.

Bildungspolitik der Regierung ist "das Schlimmste"

Angesichts schwacher Leistungen von Grundschülerinnen und -schülern in Baden-Württemberg warf FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke der Landesregierung schwere Fehler vor.

"Das Schlimmste, was diese Regierung dem Land antut, ist die Bildungspolitik."

Die jüngsten Leistungsstudien Vera oder IQB zeigten, dass es bei der Qualität "steil bergab" gehe. "Überall ist Baden-Württemberg der Bildungsabsteiger", monierte Rülke. Aufsteiger sei Hamburg. Er finde es peinlich, dass sich Baden-Württemberg nun an der Hansestadt orientieren müsse: "Inzwischen sind wir soweit nach zwölf Jahren Winfried Kretschmann."

Er hielt dem Regierungschef vor, dieser sehe ein Qualitätsproblem beim Unterricht. "Das heißt: Die Lehrer sind schuld", sagte Rülke. Es sei sicher nicht das richtige Signal, den Lehrkräften nach der starken Belastung in der Corona-Zeit solche Vorwürfe zu machen.

"Mensch fängt nicht erst beim Abitur an"

Rülke hält auch Kretschmanns Erklärung für falsch, der hohe Anteil an Schülerinnen und Schüler mit ausländischen Wurzeln sei ein wichtiger Grund für das Absinken des Niveaus in den Grundschulen. Baden-Württemberg habe eine Migrantenquote von 30,9 Prozent, Hamburg aber von 34 Prozent. "Daran kann's nicht liegen. Das ist ein Migrationsmärchen", sagte Rülke. Die Hansestadt investiere fast doppelt so viel wie Baden-Württemberg in die Grundschulen. Hier müsse die Landesregierung nachlegen.

Die FDP dringt auf eine Imagekampagne für die berufliche Bildung. "Der Mensch fängt nicht erst beim Abitur an", sagte Rülke. "Handwerker und Facharbeiter sind genauso wichtig wie der Akademiker." Grün-Schwarz müsse auch die verbindliche Grundschulempfehlung wieder einführen.

AKW sollen bis 2030 laufen

Aber auch andere Themen beschäftigen die FDP auf ihrem Parteitag. So forderte sie zum Beispiel in einem Leitantrag eine Verlängerung der Laufzeiten der drei verbliebenen Atomkraftwerke über den 15. April hinaus. Rülke sagte, wenn man neue Brennstäbe bestelle, müssten diese auf jeden Fall bis 2026 genutzt werden.

Theurer hatte zuvor gesagt, für eine sichere Stromversorgung sei es sinnvoll, die AKW bis 2030 laufen zu lassen. Erst wenn es die geopolitische Lage zulasse, könne der Atomausstieg vollzogen werden.

Junge Liberale für "oben ohne"

Bürgerrechte sind ebenfalls Thema in Fellbach. So fordern die Jungen Liberalen, unterschiedliche Bekleidungspflichten von Männern und Frauen in Schwimmbädern abzuschaffen. Ob der Antrag allerdings auch beraten wird, ist aus Zeitgründen noch unklar.