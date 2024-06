Die Wahlberechtigten in BW können mitentscheiden, wer in den nächsten Jahren nach Brüssel ins Europaparlament soll. Wer es dorthin schafft, kann die EU-Politik mitbestimmen.

Am Sonntag können die Menschen in Baden-Württemberg entscheiden, wer im Gemeinderat oder Kreistag sitzen soll - aber auch, wer in Brüssel im Europaparlament über die Politik der Europäischen Union (EU) mitbestimmen soll. Und obwohl viele der Meinung sind, die politischen Entscheidungen dort seien eher bedeutungslos, hat die EU in Wirklichkeit großen Einfluss auf viele Bereiche in unserem Alltag. Das betrifft beispielsweise das Reisen, Arbeiten oder Telefonieren über Ländergrenzen hinweg.

Am Sonntag ist Kommunalwahl und Europawahl

In den rund 1.100 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg können die Menschen also zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal abstimmen, solange sie das nicht schon per Briefwahl gemacht haben. Zum ersten Mal dürfen bei dieser Europawahl auch 16- und 17-Jährige abstimmen. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes sind ungefähr 8,6 Millionen Menschen in Baden-Württemberg wahlberechtigt. Ergebnisse für die gesamte EU sind am Sonntagabend zu erwarten, wenn in allen EU-Staaten die Wahllokale geschlossen sind.

Auch Kleinparteien haben bei der Europawahl eine Chance

Weil Deutschland in der EU die größte Bevölkerung hat, sind die meisten Abgeordneten im Europaparlament deutsch. Denn je mehr Menschen in einem EU-Land leben, desto mehr Abgeordnete von dort ziehen ins EU-Parlament ein. In Deutschland stehen insgesamt 1.413 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, sie treten für 35 verschiedene Parteien und sonstige Gruppierungen an.

Immer wieder hat es dieses Jahr auch in Baden-Württemberg Bauernproteste gegeben. Ein Landwirt aus Bretten (Kreis Karlsruhe) blickt mit gemischten Gefühlen auf die EU:

Nicht nur die Parteien, die schon im Bundestag vertreten sind, können darauf hoffen, dass sie in das Europaparlament einziehen - auch viele kleinere Parteien und Vereinigungen. Denn anders als bei der Bundestagswahl gibt es bei der Europawahl keine Fünfprozenthürde in Deutschland - also eine Mindestschwelle, die übersprungen werden muss, um im EU-Parlament vertreten zu sein. Rechnerisch reichten bei der letzten Wahl rund 0,7 Prozent oder 240.000 Stimmen, um einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete zu entsenden.

Sie ist gebürtige Polin, er Heidelberger. Kennengelernt haben sich Gabriela und Werner Skolaut in den Achtzigerjahren, als Polen noch zum sogenannten Ostblock gehörte. Die beiden sind überzeugte Europäer:

Europwahl als Stimmungstest für kommende Wahlen

Für die Berliner Ampelkoalition und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gilt die Europawahl auch als Test, wie beliebt sie derzeit bei den Menschen sind. Denn bald sind in ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen, außerdem findet 2025 die nächste Bundestagswahl statt. Deshalb wird mit Spannung beobachtet, wie die Parteien der Ampelkoalition, also SPD, Grüne, und FDP, bei der Europawahl abschneiden.