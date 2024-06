So hat die Region Bodensee-Oberschwaben bei der Europawahl entschieden

Bei der Europawahl hat die CDU auch fast überall in der Region Bodensee-Oberschwaben die meisten Stimmen geholt. Ins Europaparlament wiedereinziehen wird wohl Norbert Lins (CDU) aus Pfullendorf.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Europawahl in der Region Bodensee-Oberschwaben rechnet der langjährige Europa-Abgeordnete Norbert Lins (CDU) aus Pfullendorf im Kreis Sigmaringen mit einem Wiedereinzug.

Fast überall am Bodensee und in Oberschwaben haben die Wahlberechtigten der CDU oder CSU die meisten Stimmen gegeben - genauso wie 2019.

Doppelt so viele Stimmen wie die AfD holte die CDU in Friedrichshafen, dennoch wurde die AfD mit gut 16 Prozent zweitstärkste Kraft. Das Bündnis Sahra Wagenknecht holte knapp 5 Prozent. Die Wahlbeteiligung erreichte rund 62 Prozent.

Mit 16 Prozent holt die AfD in Friedrichshafen die zweitmeisten Stimmen nach der CDU. Stadt Friedrichshafen/votemanager

Auch in Biberach holte die CDU die meisten Stimmen, sie kam auf knapp 32 Prozent. Das zweitstärkste Ergebnis - aber dennoch deutlich dahinter - fuhren die Grünen ein mit knapp 17 Prozent.

Viele Stimmen für CDU und Grüne in Biberach. Stadt Biberach/votemanager

In der Universitätsstadt Konstanz dauerte die Auszählung am Sonntag am längsten. Gegen 22:30 Uhr stand das vorläufige Ergebnis fest: Die Stadt ist die einzige in der Region Bodensee-Oberschwaben, in der die CDU nicht die meisten Stimmen bei der Europawahl geholt hat. Stattdessen kamen die Grünen auf gut 26 Prozent. Allerdings fuhren sie herbe Verluste ein: Bei der letzten Europawahl 2019 hatten die Grünen noch 38 Prozent der Stimmen erzielt. Besonders stark schnitten diesmal in Konstanz die Partei "Volt" und das Bündnis Sarah Wagenknecht ab.

Deutliche Verluste für die Grünen, aber trotzdem stärkste Partei. Stadt Konstanz/votemanager

In Leutkirch in Allgäu erzielte die SPD nur knapp 7 Prozent der gültigen Stimmen. Allerdings waren es bei der letzten Wahl 2019 auch nur 8,3 Prozent. Die meisten Stimmen gingen auch in diesem Jahr an die CDU. Die Grünen halbierten ihr Ergebnis nahezu. Nach 22,9 Prozent 2019 holten sie diesmal nur 11,87 Prozent.

In Leutkirch im Allgäu erreicht die SPD nur knapp 7 Prozent. Stadt Leutkirch im Allgäu/votemanager

In Ravensburg gingen mehr als 65 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen. Wie landesweit holte auch hier die CDU die weitaus meisten Stimmen. Sie kam auf gut 32 Prozent vor den Grünen, der AfD und der SPD.

32 Prozent für die CDU in der Stadt Ravensburg - auch hier stärkste Kraft. Stadt Ravensburg/votemanager

Sehr hoch lag die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in Lindau. In der Stadt am bayerischen Bodensee gab es keine Kommunalwahl, dennoch gingen fast 63 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen. Die meisten Stimmen holte hier die CSU.

In der Stadt Lindau holte die CSU bei der Europawahl 35 Prozent der Stimmen. Landratsamt Lindau

Die Wählerinnen und Wähler in der Stadt Sigmaringen haben die AfD zur zweitstärksten Kraft gemacht, sie erhielt gut 11 Prozent. Die weitaus meisten Stimmen erzielte aber die CDU. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 60 Prozent.