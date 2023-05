Ab 1. Mai gilt das Deutschlandticket und damit eine Flat im Nahverkehr. Führt das zu übervollen Bussen und Bahnen? Wie streng wird kontrolliert? Gibt es extra Züge? Eine Übersicht.

Am Montag startet das Deutschlandticket. Es kostet 49 Euro im Monat und wird im monatlich kündbaren Abonnement verkauft. Gültig ist es bundesweit im Nahverkehr, das heißt vor allem in Regionalzügen, Bussen und Straßenbahnen.

Zum Start des Deutschlandtickets am 1. Mai hat sich das baden-württembergische Verkehrsministerium mit den Verkehrsverbünden auf eine "kundenfreundliche und unbürokratische" Ticketkontrolle verständigt. Wie das Ministerium am Freitag mitteilte, werden vorübergehend auch die Bestellnachweise bei Fahrscheinkontrollen anerkannt. Denn aufgrund der hohen Ticket-Nachfrage konnten bislang nicht alle Tickets zugestellt werden. Deswegen gilt bis zum 15. Mai der Bestellnachweis zusammen mit einem Lichtbildausweis als gültiges Ticket, so das Ministerium weiter. Fahrgäste, die aus einem bestehenden Abo zum Deutschlandticket wechseln, könnten bis zum Eintreffen des neuen Tickets mit ihrem bisherigen Abo-Ticket weiterhin fahren.

Das Deutschlandticket ist eine Flatrate für den Regionalverkehr, deswegen geht die Bahn von zunehmend mehr Fahrgästen aus und spricht von einem "spürbaren, stetigen Nachfragezuwachs". Allerdings rechne man nicht mit schlagartig mehr Fahrgästen wie das beim 9-Euro-Ticket der Fall war, so eine Bahnsprecherin auf SWR-Nachfrage.

Beim 9-Euro-Ticket, dem Vorgänger-Fahrschein des Deutschlandtickets, kam es teilweise zu übervollen Bussen und Bahnen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Insbesondere auf den Strecken Richtung Bodensee und durch den Schwarzwald rechnet die Bahn bereits am 1. Mai mit mehr Fahrgästen. Trotzdem seien zum Start des Deutschlandtickets keine weiteren Züge im Einsatz. An reisestarken Wochenenden sollen zusätzliche Servicekräfte eingesetzt werden. Das können Personen sein, die beim Ein- und Aussteigen unterstützen genauso wie Fahrradlotsen, die dafür sorgen, dass die Reisenden die Fahrradabteile gleichmäßig nutzen. Eine Sprecherin des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbunds verwies darauf, dass an langen Wochenende auch unabhängig vom Start des Deutschlandtickets das Interesse erhöht - aber auch vom Wetter abhängig sei.

Da das Deutschlandticket vor allem auch für Pendlerinnen und Pendler attraktiv ist, gehen Bahn und Verkehrsverbünde nicht nur von mehr Freizeitverkehr, sondern auch von mehr Fahrten rund um größere Städte aus. In Mannheim werde man keine zusätzlichen Fahrzeuge zum Start des Deutschlandtickets einsetzen, aber für den Maimarkt und die Bundesgartenschau BUGA würden ohnehin Sonderverkehre eingesetzt - also zusätzliche Busse und Straßenbahnen, so ein Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft rnv. 130.000 Bestandskundinnen und -kunden mussten umgestellt werden, die letzten Tickets seien am Donnerstag verschickt worden. Auch der rnv-Sprecher verweist auf die Kulanzregelung bei der Ticketkontrolle und zudem auf die Möglichkeit, das Ticket online zu bestellen, auch dann bekomme man direkt eine Fahrtberechtigung.

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) rechnet nicht damit, dass es aufgrund des Deutschlandtickets zu stark überfüllten Bussen und Bahnen kommen wird, wie das zum Beispiel während des 9-Euro-Tickets war. Allerdings weist der VVS auf die Bauarbeiten samt Streckensperrungen und Zugausfällen der Deutschen Bahn hin, die vor allem den Bereich zwischen Waiblingen und Stuttgart-Bad Cannstatt betreffen.

Zuletzt hatte es lange Schlangen vor den Verkaufsstellen gegeben und auch rund um den 1. Mai sei damit weiterhin zu rechnen, heißt es beim VVS. Kurz entschlossene Fahrgäste werde deswegen geraten, ihr Ticket möglichst digital als Handyticket zu kaufen. Mit Serverproblemen aufgrund hoher digitaler Nachfrage rechne man nicht, so der VVS weiter.

Bei der neuen Mitmachaktion #besserBahnfahren können Fahrgäste über ihre eigenen Erfahrungen mit dem öffentlichen Personennahverkehr berichten. Dafür wurde ein Fragebogen entwickelt, der im Anschluss wissenschaftlich ausgewertet wird. Die Ergebnisse werden im Herbst vorgestellt.