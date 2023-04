per Mail teilen

Vor neun Tagen startete der Vorverkauf des Deutschlandtickets. Bereits 45.000 Kunden des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) besitzen es nach Angaben des Unternehmens bereits.

45.000 Kunden des KVV haben schon das Deutschlandticket. Die große Zahl ergibt sich nach Angaben von KVV-Chef Alexander Pischon vor allem daraus, dass sämtliche rund 43.000 KVV-Jahreskarten automatisch auf das Deutschlandticket umgestellt werden. Die Abonnenten erhalten in der letzten Aprilwoche nach KVV Angaben eine neue Dauerfahrkarte. Später könne das Abo dann auch auf ein Handyticket umgestellt werden. Dafür seien allerdings derzeit noch nicht die Voraussetzungen geschaffen.

2.000 Neukunden durch Deutschlandticket

Unterm Strich hat der Karlsruher Verkehrsverbund in den ersten Verkaufstagen bislang also rund 2.000 Neukunden mit dem Deutschlandticket anwerben können. Das Ticket sei deutlich günstiger als sämtliche bisherigen KVV-Abo, betonte Pischon im Gespräch mit dem SWR. Deshalb hofft der Verkehrsverbund in den kommenden Wochen und Monaten auf weitere Neukunden.

Bundesweit im Nahverkehr gültig

Bei dem Deutschlandticket handelt es sich um ein Jahresabo, das monatlich 49 Euro kosten wird. Es gilt ab dem 1. Mai. Wer das Deutschlandticket besitzt, kann damit bundesweit im Nahverkehr fahren. Es gilt für Regionalzüge, Stadtbahnen, Straßenbahnen, U-Bahnen, Busse und im Karlsruher Verbundgebiet auch für das "KVV.MyShuttle".

Verbundgrenzen spielen keine Rolle mehr. IC und ICE können mit dem Deutschlandticket nicht genutzt werden. Abo-Kunden des KVV müssen selbst nicht aktiv werden. Der Verbund stellt den jeweiligen Abo-Vertrag automatisch auf das Deutschlandticket um. Die ScoolCard oder das KVV JugendticketBW werden nicht automatisch umgestellt.