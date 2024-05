In Remshalden (Rems-Murr-Kreis) sind am Samstagabend Kinder auf das Dach einer Sporthalle gestiegen. Sie stürzten durch eine Fensterscheibe des Daches auf den Hallenboden.

In Remshalden-Grunbach (Rems-Murr-Kreis) sind am Samstagabend vier Kinder im Alter von 13 Jahren schwer verletzt worden. Sie waren vermutlich zum Spielen auf das Dach einer Turnhalle geklettert, wie die Polizei dem SWR sagte. Aus bislang unbekannten Gründen stürzten sie durch ein Oberlicht des Daches in die Halle auf den Boden, etwa acht Meter in die Tiefe. Zunächst hatte es noch geheißen, es sei ein Teil des Hallendachs eingestürzt.

Mehrere Kinder wurden von Remshalden (Rems-Murr-Kreis) aus in Kliniken geflogen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marius Bulling

Mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Alarm war bei der Polizei um 20:21 Uhr eingegangen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften fuhr daraufhin zu der Sporthalle. Auch mehrere Rettungshubschrauber waren vor Ort. Sie brachten die Kinder in umliegende Krankenhäuser. Die Kinder schweben nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Weitere Informationen will die Polizei erst am Sonntag mitteilen.