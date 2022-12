Wie der Datenschutz Polizei und Medizin blockiert

Private Videoaufnahmen, Gespräche am Empfang, Nutzung von Gesundheitsdaten: Der Datenschutz wirkt immer wieder wie Sand im Getriebe - bei der Polizei, in Medizin und Forschung.

Ohne die Aufnahmen von Überwachungskameras wäre der Raubmord an einer 62-Jährigen am Ravensburger Bahnhof vielleicht nie aufgeklärt worden. Eine 15-Jährige hatte die Frau vor knapp zwei Jahren mit einem Messer tödlich verletzt und ihre Handtasche gestohlen. "Es war Corona-Zeit. Wir hatten so gut wie keine Zeugen auf der Straße", erzählt Polizeipräsident Uwe Stürmer. "Deswegen war die Auswertung der Videoaufzeichnungen der umliegenden Unternehmen ein ganz zentraler Schlüssel zur Aufklärung des Falls." Eine private Kamera hatte festgehalten, wie die Täterin die erbeutete Handtasche durchsuchte. Am Bahnhof selbst ist Filmen verboten - aus Datenschutzgründen.

Ohne private Videoaufnahmen hätten viele Fälle nicht aufgeklärt werden können, sagt Polizeipräsident Uwe Stürmer in Ravensburg. SWR

Polizist: Aufklärung war ohne Kameras oft nicht möglich

Es sei nicht der einzige Fall, der nur durch private Videoaufnahmen geklärt werden konnte. So wurde beispielsweise vor etwa fünf Jahren ein Täter gefasst, der mit vergiftetem Babybrei in Supermarktregalen Lebensmittelkonzerne erpressen wollte.

"Wenn die Videoaufnahmen von den Geschäften nicht vorgelegen hätten, hätten wir keine Öffentlichkeitsfahndung machen können. Dann hätten wir auch den Fall nicht geklärt."

Stürmer fehle das Verständnis dafür, dass Kameras in fast jedem Geschäft betrieben werden - aber am Bahnhof an so hohe Hürden gebunden sind, dass diese nicht zu erfüllen seien. Die Debatte darum werde aus seiner Sicht ideologisch und wenig pragmatisch geführt. "Ich nehme bei vielen Menschen ein Kopfschütteln wahr, worin das Problem liegt, wenn eine Kamera sicherheitshalber Aufnahmen macht, die niemand anschaut, wenn nichts passiert."

Arzt: Verhältnis von Arzt zu Patient in Gefahr

Datenschutz erschwere die Kommunikation und koste zu viel Zeit, sagt der Stuttgarter Arzt Markus Klett. SWR

Der Datenschutz werde in seiner Praxis immer mehr zum Sand im Getriebe, beklagt der Arzt Markus Klett in Stuttgart. "Wenn Sie das immer umständlicher machen, immer aufwändiger, dann kommen Sie zum Kerngeschäft gar nicht mehr", sagt er.

"Es stiehlt Zeit, ist unproduktiv aus unserer Sicht und führt nicht zum Ziel, sondern ist ein Nebenschauplatz, der verhindert, dass man zielgerichtet im Interesse des Patienten weiter vorankommt."

Vor allem die Kommunikation werde erschwert, wenn man beispielsweise im Krankenhaus anrufe und die Stationsschwester einem mitteile, sie dürfe keine Auskunft geben. Auch Gespräche am Empfang müssen laut Datenschutz so geführt werden, dass sie keiner mithören kann - das sei fast unmöglich. Generell sei Datenschutz eine gute Sache. Aber das Verhältnis von Arzt zu Patient sei in Gefahr, wenn die Spielräume immer enger werden.

Mangelnde Daten erschweren medizinische Forschung

Übertriebener Datenschutz sei eine Gefahr für den Forschungsstandort Deutschland - und könne Menschenleben kosten, sagt der Wissenschaftsrat. SWR

Auch die Forschung hat es nicht leicht. Unternehmen hätten oftmals keine Berechtigung, Daten "nutzbringend in Forschung und Entwicklung einzusetzen", heißt es vom Pharmaunternehmen Roche Deutschland in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach). Diese ideologischen Hürden in Bezug auf Datenschutz gebe es so fast nur in Deutschland.

Das unterstreicht auch Dorothea Wagner, Vorsitzende des Wissenschaftsrats: "Die europäische Datenschutz-Grundverordnung erlaubt eigentlich sehr viel, was die Nutzung von Gesundheitsdaten für die Forschung angeht. Nur in Deutschland wird sie extrem streng ausgelegt." Andere Länder wie Dänemark, Finnland oder Frankreich hätten so einen Standortvorteil. Ideen, Forschungsaufträge und Forscher drohten dahin abzuwandern, wo die Bedingungen besser seien.

"Wenn man das Potential dieser Gesundheitsdaten für die Forschung nicht nutzt, dann kann das am Ende natürlich Menschen das Leben kosten, weil sie nicht die angemessene Therapie bekommen."

Seit 2018 gilt das Datenschutzrecht der Europäischen Union. Es regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten und soll vor allem Verbraucherinnen und Verbraucher schützen.