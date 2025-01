Wegen Computer-Problemen bei der Bundespolizei kommt es bundesweit derzeit zu langen Schlangen bei der Ein- und Ausreise an Flughäfen. Auch in BW melden Flughäfen Probleme.

Bundesweite IT-Probleme bei der Bundespolizei sorgen derzeit für lange Warteschlangen an deutschen Flughäfen. Betroffen sind wohl vor allem die Grenzkontrollen bei den Ein- und Ausreisen. Auch in Baden-Württemberg sind beziehungsweise waren Flughäfen betroffen.

Wie die Bundespolizei St. Augustin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, funktioniert das für die automatische Einreise zuständige IT-System derzeit nicht. Die Polizei müsse die Kontrollen derzeit händisch durchführen. Dadurch komme es "vermehrt zu Wartezeiten und Rückstau".

Am Flughafen in der Landeshauptstadt Stuttgart gibt es ebenfalls Computerstörungen. Das hat die Bundespolizei bestätigt. Probleme gibt es bei Passagieren aus Ländern, die nicht zum Schengen-Raum gehören. Aktuell könnten laut einer Sprecherin beispielsweise Pässe nicht eingescannt werden, die Daten müssten händisch von den Beamten eingegeben werden. Die Ausreise ist demnach nicht betroffen.

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden waren laut Geschäftsführer Uwe Kotzan ebenfalls Flüge in oder aus Nicht-Schengen-Staaten betroffen. Wegen der Computerstörungen der Bundespolizei konnten die Kontrollen am Baden-Airpark kurzzeitig nicht stattfinden. Betroffene Fluggäste konnten weder an- noch abreisen. Alle anderen Flüge liefen aber normal, so Kotzan.

Kurzzeitig saßen rund 250 Passagiere vor der Personenkontrolle fest. Daten von Ausreisenden wurden in dieser Zeit händisch übernommen. Seit etwa 17:50 Uhr funktionieren die Computersysteme wieder, so der Geschäftsführer.

Am Flughafen in Friedrichshafen gibt es keine Probleme für Passagiere durch die Computerstörungen der Bundespolizei. Dort sind für heute keine Ankünfte und Abflüge mehr vorgesehen.