Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

7:11 Uhr Drähte auf Mountainbike-Strecke gespannt - Verdächtiger sitzt in U-Haft Ein Mann aus Hardthausen sitzt derzeit in Untersuchungshaft, weil er in einem Waldgebiet bei Eberstadt (beide Kreis Heilbronn) mehrere Drähte gespannt haben soll. Die Polizei hat zu dem Fall jetzt weitere Details bekanntgegeben. Demnach soll der Mann Drähte unterschiedlicher Dicke an mehreren Bäumen befestigt und über einen Weg für Mountainbikerinnen und Mountainbiker gespannt haben - und zwar in etwa einem Meter Höhe. Ein 54-Jähriger hatte die Drähte rechtzeitig entdeckt und noch bremsen können. Sonst - so die Polizei - hätte das Ganze auch tödlich enden können. Die Ermittlungen führten zum mutmaßlichen Täter, zu dessen Motiv die Polizei jedoch noch nichts sagt. Bei den Taten handelt es sich offenbar um Einzelfälle - ähnliche Vorkommnisse seien bei Eberstadt nicht bekannt.

7:00 Uhr Kommunen: Virtuelles Bauamt reicht nicht aus Die Kommunalverbände in Baden-Württemberg fordern weitere Vereinfachungen bei Normen und Vorschriften, um das Bauen schneller zu machen. Die Einführung des virtuellen Bauamts sei ein richtiger Schritt, reiche aber bei weitem nicht aus, erklärten Städte- und Gemeindetag auf SWR-Anfrage. Um das Bauen tatsächlich schneller, einfacher und günstiger zu machen, müssten die rechtlichen Vorgaben vereinfacht werden, so ein Sprecher des Gemeindetags. Wenn beispielsweise Gutachten zum Artenschutz oder zum Denkmalschutz ein Jahr benötigten, sei der Zeitgewinn durch die Digitalisierung begrenzt. Auch der Städtetag verweist dem SWR gegenüber auf den eingeschränkten Mehrwert des virtuellen Bauamts, weil sich die gesetzlichen Fristen nicht geändert hätten. Sendung am Mo. , 19.8.2024 12:00 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:53 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus im Kreis Calw Durch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberreichenbach (Kreis Calw) ist gestern Nachmittag ein geschätzter Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Vier Bewohner des Hauses - darunter zwei Kleinkinder - kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Dieses sei möglicherweise durch nicht fachgerecht verlegte Stromkabel verursacht worden, hieß es weiter. Das Haus ist nun unbewohnbar. Sendung am Di. , 20.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:49 Uhr Wetter in BW: Heute wird es mancherorts bis zu 28 Grad warm Heute kommt es in Oberschwaben und dem Allgäu zu dichten Wolkenfeldern, in Richtung Oberrhein scheint dagegen meist die Sonne. Bei schwachem Südwestwind liegen die Höchstwerte zwischen etwa 21 Grad und rund 28 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,2 MB | MP4)

6:38 Uhr Zahl der Maserninfektionen in BW steigt Meist zeichnen sie sich durch fleckigen Hautausschlag aus, sie sind hochansteckend und in seltenen Fällen sogar tödlich: Masern. Wie das Landesgesundheitsministerium gestern auf SWR-Anfrage mitteilte, ist die Anzahl der übermittelten Maserninfektionen seit Jahresbeginn auf 24 Fälle gestiegen. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, in dem fünf Fälle gemeldet wurden. Vor der Corona-Pandemie sah das anders aus: 2019 waren es noch 73 Fälle. Die Maserninfektionen, die durch Tröpfchen übertragen werden, seien während der Pandemie wegen der Infektionsschutzmaßnahmen zurückgegangen, heißt es dazu vom Ministerium. Bei 80 Prozent der bislang registrierten Infektionen 2024 hätten sich die Erkrankten entweder im Ausland oder durch eine Person, die die Erkrankung aus dem Ausland mitgebracht hat, mit Masern angesteckt. Die Masern-Impfung schützt sowohl vor einer Erkrankung als auch vor der Infektion. Baden-Württemberg Weniger Schutzmaßnahmen nach Corona-Pandemie Immer mehr Fälle von Masern in BW - Ansteckung häufig im Ausland Seit Jahresbeginn ist die Zahl der Maserninfektionen in Baden-Württemberg auf 24 gestiegen. Das sind fast fünfmal mehr Fälle als im Jahr 2023 und auch ein europäischer Trend. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 20.8.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in BW "Muss das sein?"- diese Frage wird in einer Kampagne gestellt, die heute in Mannheim und der Umgebung startet. Die Stadt will bei sogenannten Posern für mehr Rücksicht werben, die mit hochmotorisierten und lauten Autos in Mannheim unterwegs sind. Die Kampagne beinhaltet unter anderem Kino-Spots und Plakate. Am Landgericht Hechingen beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der im März versucht haben soll, seinen 16-jährigen Stiefsohn mit einer Fleischgabel zu töten. Nach einem Streit soll der 39-Jährige den Jugendlichen in der gemeinsamen Wohnung in Balingen (Zollernalbkreis) mit der Gabel angegriffen und danach aus einem Fenster gestoßen haben. Er wird des versuchten Totschlags in zwei Fällen jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt. In Stuttgart endet am Landgericht voraussichtlich ein Prozess. Dabei geht es um die mutmaßliche hundertfache Manipulation von Sprachtests für Migranten und Geflüchtete. Die Anklage wirft zwei Brüdern aus dem Rems-Murr-Kreis vor, von 2022 an gemeinsam mit weiteren Beteiligten Dokumente wie Sprachzertifikate und Bescheinigungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge gefälscht und verkauft zu haben. Insgesamt werden ihnen 561 Taten zur Last gelegt. Bei 221 davon sollen die manipulierten Dokumente auch bei Ämtern eingereicht worden sein, um einen Aufenthaltstitel oder die Einbürgerung zu erhalten.

6:02 Uhr Beschäftigte in Kitas sind häufiger krank als andere Arbeitnehmer Mitarbeitende in baden-württembergischen Kitas waren 2023 deutlich häufiger krank als Menschen mit anderen Berufen - im Vergleich zu Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern aber immer noch recht selten. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Demnach waren Beschäftigte im Bereich der Kinderbetreuung im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg im Schnitt 22,6 Tage krankgeschrieben. Über alle Berufsgruppen hinweg lag die Zahl der Krankentage im selben Zeitraum bei 17,1 Tagen. Im Bundesvergleich steht Baden-Württemberg allerdings sehr gut da. Der Erhebung zufolge waren Beschäftigte in Kitas hierzulande so selten krankgeschrieben wie sonst nirgends. Baden-Württemberg "Stecken in einem Teufelskreis" Studie zeigt: Personal in Kitas ist deutlich öfter krank als in anderen Berufen Beschäftigte in Kindertagesstätten sind laut Bertelsmann Stiftung häufiger krank als Menschen mit anderen Berufen. Baden-Württemberg steht allerdings noch recht gut da. Sendung am Di. , 20.8.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten