Die Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) können derzeit nicht mehr durchgehend zwischen Schaffhausen und Stein am Rhein verkehren. Denn der Abschnitt zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein ist gesperrt. Grund sind Ablagerungen, die das jüngste Hochwasser angeschwemmt haben soll.

"So etwas hat es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben"

Eine große Menge an Muscheln, Sand und kleinen Steinen hat sich nach Angaben der Schifffahrtsgesellschaft in der Fahrrinne angesammelt. Das Wasser müsse mindestens 1,70 Meter tief sein, damit die Schiffe fahren können – derzeit fehlen durch die Ablagerungen mehr als ein Meter, sagte Geschäftsführer Remo Rey gegenüber dem SWR. So etwas habe es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben.

Wie und wann die angespülten Ablagerungen entfernt werden können, sei noch unklar. Das sei Sache des Kantons. Bis dahin bleibt die Strecke zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein gesperrt. Fahrgäste können auf den Zug ausweichen.