Der Kaffeekonsum der Deutschen ist auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Laut Deutschem Kaffeeverband hat im letzten Jahr statistisch gesehen jeder vier Tassen Kaffee pro Tag getrunken. 2021 waren es im Durchschnitt nur 3,6 Tassen. Ein Grund für den Anstieg sei unter anderem der Wegfall der Corona-Beschränkungen in der Gastronomie gewesen, hieß es.

9:46 Uhr Superschnellzüge an den Bodensee Die weltweit schnellsten Nahverkehrszüge sollen in Zukunft an den Bodensee brausen, zum Teil mit 200 Stundenkilometern. Dies kündigte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Wochenende bei einer Publikumsführung über die S21-Baustelle in Stuttgart an. Nach Fertigstellung des Bahnhof-Großprojektes voraussichtlich im Dezember 2025 sollen die Züge starten.

Auf dem Flugplatz von Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) ist am Ostermontag ein Gyrocopter beim Start abgestürzt. Das 130.000 Euro teure Leichtflugzeug mit Hubschrauberrotor wurde laut Polizei total zerstört. Der Pilot wollte von Pfullendorf nach Wildberg (Kreis Calw) fliegen. Beim Start berührte der Rotor den Boden, was zum Unfall führte. Ob ein Pilotenfehler die Ursache war, will die Polizei noch ermitteln. Dem Piloten geht es laut Angaben entsprechend gut. Er verletzte sich beim Absturz nur leicht am Finger.

9:08 Uhr Schüsse in Asperg: Einwohner entsetzt Nach den tödlichen Schüssen in Asperg (Kreis Ludwigsburg) zeigen sich Bewohnerinnen und Bewohner bestürzt über den Fall. Ein 20-Jähriger soll am Samstagabend einen 18-Jährigen erschossen und einen weiteren 18-Jährigen durch Schüsse schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde bereits festgenommen.

8:41 Uhr Rekord bei S21-Baustellenbesichtigung Zum siebten Mal hat die Deutsche Bahn die Tage der offenen Baustelle zum Bahnprojekt Stuttgart 21 veranstaltet. Insgesamt 90.000 Menschen waren laut Bahn über das Osterwochenende vor Ort - ein Besucherrekord.

Motorradlärm ist schon länger eine Herausforderung für Todtmoos (Kreis Waldshut). Die Gemeinde liegt auf einer beliebten Route im Hochschwarzwald. Jedes Jahr, wenn die Motorradsaison beginnt, wird dort über die das Röhren der Maschinen geklagt. Bürgermeister Marcel Schneider (CDU) will nun dagegen vorgehen. In dieser Saison soll das Aufkommen der Biker auf den Straßen gemessen werden. Kommt es wiederholt zu Problem, soll es Konsequenzen geben. Heißt: strenge Tempolimits und Streckensperrungen.

Einem 13 Jahre alten Jungen aus Wendlingen im Kreis Esslingen ist bei einem Klingelstreich etwas ziemlich Übles passiert. Nach seinem Klingelstreich floh der Junge mit dem Fahrrad. Der 49 Jahre alte Bewohner, der vom Streich betroffen war, nahm daraufhin - ebenfalls per Zweirad - die Verfolgung auf. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes holte der Mann den Jungen ein, zog ihn vom Fahrrad und schlug auf ihn ein. Passanten und Passantinnen, die das mitbekamen, konnten zum Glück rechtzeitig eingreifen. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen.

Zwei deutsche Anwaltskanzleien haben nach eigenen Angaben 185 Zivilklagen wegen angeblicher Impfschäden gegen vier Corona-Impfstoffhersteller eingereicht. Ein erster Prozess soll voraussichtlich am 28. April vor dem Landgericht Frankfurt verhandelt werden - gegen den Mainzer Produzenten BioNTech. Eine Frau will vor Gericht nachweisen, dass ihr Herzschaden durch den Covid-Impfstoff verursacht wurde.

6:53 Uhr Längerer Stau auf der A8 Früh am Dienstagmorgen staut es sich schon auf der Autobahn: Betroffen ist aktuell die A8 Stuttgart in Richtung Karlsruhe. Zwischen Heimsheim und Pforzheim-Ost gibt es wegen eines Unfalls 6 Kilometer Stop-and-Go. Verzögerung: bis zu 40 Minuten. Vorsicht geboten ist auch zwischen Stuttgart-Möhringen und Kreuz Stuttgart - dort gibt es einen Unfall auf der linken Spur. Ansonsten ist es noch ruhig auf den Straßen in Baden-Württemberg.

6:41 Uhr Automatensprengung: Das plant Innenminister Strobl Tun Banken zu wenig gegen Bankautomatensprengungen? In jüngster Zeit kam es öfter zu solchen Sprengungen, auch in Baden-Württemberg. Bund und Länder wollen Banken und Sparkassen künftig Schutzmaßnahmen per Gesetz vorschreiben. Geldautomatenbetreiber und -hersteller müssten für mehr Sicherheit sorgen, etwa durch den Einsatz von Vernebelungstechnik oder Einfärbe- und Klebesystemen, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) der Zeitung "Handelsblatt". Sollte das auf freiwilliger Basis nicht geschehen, "wird eine gesetzliche Pflicht der Hersteller und Betreiber der Geldautomaten zur Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen notwendig", so Strobl.

6:31 Uhr Tote Kinder in Hockenheim werden obduziert Heute sollen die Leichen der sieben und neun Jahre alten Brüder obduziert werden, die am Ostersonntag tot in einer Wohnung in Hockenheim aufgefunden wurden. Wann es erste Untersuchungsergebnisse gibt, sei unklar, so die Polizei. Die beiden Kinder sind vermutlich getötet worden. Im Verdacht steht ihre 43-jährige Mutter. Medienberichten zufolge lebte die Frau von ihrem Mann getrennt. Die Kinder seien nur alle zwei Wochen bei ihr gewesen. In Hockenheim löste der Fall große Bestürzung aus. Am Ostermontag legten Menschen Stofftiere vor das Haus und zündeten Kerzen an.

6:19 Uhr Neuer Prozess um Balkonkraftwerk Der Konstanzer Michael Breuninger kämpft seit drei Jahren darum, eine Photovoltaikanlage an seinem Balkon anbringen zu dürfen. Die von der Bundesnetzagentur und den Stadtwerken Konstanz genehmigte Kleinanlage wurde aber von der Mehrheit der Miteigentümer in seiner Hausgemeinschaft abgelehnt. In einem ersten Urteil entschied das Amtsgericht Konstanz gegen die "Mini-Solaranlage". Damit wollte sich Breuninger jedoch nicht zufrieden geben. Umweltschutz müsse vorgehen, so seine Meinung. Er legte Berufung ein. Nun soll das Landgericht Karlsruhe entscheiden. Ein Gerichtstermin steht noch nicht fest. Bis dahin darf Breuninger die Solaranlage auf seinem Balkon aber weiterhin nutzen.

6:09 Uhr Mann soll Tocher der Lebensgefährtin getötet haben Ein Mann soll am Montag ein siebenjähriges Mädchen in Ulm mit einem Messer getötet haben. Dabei soll es sich um die Tochter seiner Lebensgefährtin handeln. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich der 40-Jährige am Ostermontag gegen 17:20 Uhr über Notruf bei der Polizei und gab an, das Mädchen im Bereich eines Schulzentrums im Ulmer Stadtteil Wiblingen getötet zu haben. Der Mann sei bereits festgenommen wurden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Hinweis: Nach ersten Erkenntnissen am Montagabend hieß es, der Mann habe seine Tochter getötet. Laut derzeitigem Ermittlungsstand handelt sich aber um die Tochter seiner Lebensgefährtin. Wir haben die entsprechenden Stellen im Ticker daher angepasst.

6:05 Uhr Wetter in BW: Wechselhaft und teils mild Nach dem größtenteils sonnigen Ostermontag mit Temperaturen bis zu 20 Grad wird es heute wieder wechselhafter. Zu erwarten sind tagsüber viele Wolken mit teils kräftigen Schauern. Am Nachmittag lockert es zumindest in der Nordhälfte Baden-Württembergs zwischendurch etwas auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad im Hochschwarzwald und 16 Grad am Oberrhein. Dazu kommt ein mäßiger Westwind, in Feldbergnähe sind auch Sturmböen möglich.