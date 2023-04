Laut Umfrage: Mehrheit gegen Atomausstieg

Am Samstag wird Neckarwestheim 2 endgültig abgeschaltet, doch laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur sind 65 Prozent dagegen und wollen an Atomkraft festhalten.

In weniger als einer Woche wird der Reaktorblock 2 in Neckarwestheim endgültig abgeschaltet, zusammen mit den anderen verbliebenen deutschen Atomkraftwerken Emsland und Isar 2. Eine Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) kommt jetzt zu dem Ergebnis: 65 Prozent der Befragten sind gegen den Ausstieg.

Prominente Unterstützung für diese Haltung gibt es vom Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, der in der Rheinischen Post mahnt, wir seien "beim Thema Versorgungssicherheit noch nicht über den Berg".

Atomkraftgegner wollen Abschaltfest feiern

Unterdessen warten die Bündnisse der Atomkraftgegner in und um Neckarwestheim weiter auf die schriftliche Verfügung des Ludwigsburger Landratsamts, wonach sie den Atomausstieg am Samstag nicht mit einem Abschaltfest so feiern dürfen, wie sie es geplant haben. Gegen das Verbot erwägen sie rechtliche Schritte, sagte ein Sprecher dem SWR. Das Fest soll auf der Kreisstraße unmittelbar neben dem AKW stattfinden, nachdem die EnBW eine Veranstaltung auf dem Parkplatz am Eingang des AKW untersagt hatte.