Am Dienstagabend ist es zu einem Brand im Aussiedlerhof Sohl in Weingarten gekommen. Tiere und Menschen seien unverletzt in Sicherheit gebracht worden, so die Polizei.

In einem Aussiedlerhof in Weingarten (Kreis Karlsruhe) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 18:50 Uhr der Notruf ein. Kurze Zeit später schlugen Flammen aus dem Dachstuhl eines Werkstattanbaus und eine Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. In der Scheune des Aussiedlerhofs waren laut Polizei Maschinen untergestellt. Brand im Kreis Karlsruhe: Weder Bewohner noch Tiere wurden verletzt Laut Polizei wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Die Feuerwehr war am Dienstagabend im Einsatz und versuchte zu verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Unterstützung der Feuerwehr in der Luft. Über die Brandursache konnte die Polizei dem SWR am Dienstagabend auf Nachfrage noch keine Auskunft geben. Der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Kreis Karlsruhe Ermittlungen der Polizei dauern an Tote bei Bränden im Kreis Karlsruhe und in Gaggenau: Ursache teilweise bekannt Bei mehreren Bränden in Gaggenau, Ubstadt-Weiher und Bruchsal-Untergombach sind am vergangenen Montag zwei Menschen tödlich verletzt worden. In zwei von drei Fällen soll eine glimmende Zigarette involviert gewesen sein. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg