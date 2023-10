Feuer zerstört Mehrfamilienhaus in Weingarten (Baden)

per Mail teilen

In Weingarten im Landkreis Karlsruhe ist in der Nacht bei einem Brand ein Mehrfamilienhaus zerstört worden. Die Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten.

Ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus ist in der Nacht zum Montag in Weingarten (Kreis Karlsruhe) von Flammen zerstört worden. Das Feuer brach kurz nach Mitternacht in der Dachgeschosswohnung des Hauses aus. Die Bewohnerin konnte selbstständig die Feuerwehr rufen und das Haus verlassen. Auch ein weiterer Bewohner blieb laut Polizei unverletzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf darunter liegende Wohnungen verhindern.

Polizei geht nicht von Brandstiftung aus

Das Haus ist jetzt unbewohnbar. Die Gemeinde Weingarten kümmert sich Polizeiangaben zufolge nun um eine vorübergehende Unterkunft. Der Schaden ist noch nicht genau abschätzbar.

Die Polizei geht derzeit nicht von einer Brandstiftung aus. Bei dem Brand in der Nacht waren rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz, unter anderem auch aus Stutensee, Bruchsal und Walzbachtal.