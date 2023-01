BW-Newsticker am Morgen: Kälteres Wetter, Stromengpass, "Jugendticket" fürs Bahn fahren

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jens Fischer.

6:23 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Derzeit ist der Verkehr auf den Straßen in Baden-Württemberg überschaubar, und vor allem auch noch kein Schneechaos oder ähnliches zu vermelden. Natürlich ist die A8 - wie soll es anders sein - ein Stauschwerpunkt am Morgen. Bitte passt auf, fahrt nicht zu schnell und kommt gut an euer Ziel. Euch eine gute, unfallfreie Woche auf den Straßen hier im Land. Diese und andere Verkehrsmeldungen findet ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:15 Uhr Meistgeklickt: Stromengpass in Baden-Württemberg gemeistert Das hat die Menschen am Wochenende sehr bewegt: Der Netzbetreiber TansnetBW hat gestern nach eigenen Angaben einen Stromengpass im Land bewältigt. Weil im Norden von Deutschland ein Sturm die Windräder so richtig rotieren ließ, wurde dort sehr viel Strom produziert. Zu viel, um den Strom nach Süddeutschland zu transportieren. Die Folge: Mit einem Mix aus Markt- und Reservekraftwerken sowie Stromimporten aus dem Ausland wurde ein Stromengpass in Baden-Württemberg ausgeglichen. Die ganze Geschichte hier: Baden-Württemberg Unternehmen rief zum Stromsparen auf TransnetBW: Stromengpass in Baden-Württemberg gemeistert Das Unternehmen TransnetBW hat am Sonntag einen Stromengpass im Land bewältigt. Die Gefahr eines Stromausfalls habe "zu keiner Zeit" bestanden. 10:00 Uhr Leute der Woche SWR1 Baden-Württemberg

6:15 Uhr Deutschland im Handball-Fieber Mann, war das spannend, oder? Mit 34:33 haben die deutschen Handballer gestern bei der Weltmeisterschaft die Serben in einem echten Nerventhriller niedergerungen. Bedeutet: Einzug in die Hauptrunde und weiter Hoffen auf eine Medaillen-Sensation. Wieder einmal überragend bei dem Sieg: Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen. Der Junge macht Hoffnung, und wir fiebern weiter mit. Hier nochmal was zum Nachhören:

6:06 Uhr Wetter in BW Passend zu Sonne, Strand und Meer hier der schnelle Ausblick aufs Wetter hierzulande: Es gibt ihn doch noch - den Winter. Er wird in dieser Woche sein Comeback feiern. Es wird kälter und vor allem im Süden von Baden-Württemberg kann es auch schneien. Mütze, Schal und Handschuhe liegen also nicht weiter sinnlos im Schrank herum. Zum Start in die Woche wird es heute nochmal ungemütlich, mit viel Wind, in Gipfellagen sogar mit orkanartigen Böen. Bei 2 Grad auf der Schwäbischen Alb und 10 Grad am Rhein gibt es dazu Regen und im Bergland Schnee. Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) stellt heute das "JugendticketBW" vor. Ab 1. März 2023 können junge Menschen in Baden-Württemberg für einen Euro am Tag im gesamten Bundesland Bus und Bahn fahren.

Handel, Industrie und Gewerkschaften wollen heute das 10-Punkte-Zukunftsprogramm "Resiliente Wirtschaft 4.0" beschließen, unter anderem mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

In diesen Tagen eröffnen viele "Vesperkirchen" im Land ihr diesjähriges Angebot. Bedürftige erhalten dort über mehrere Wochen eine warme Mahlzeit, Gesprächs- und Hilfsangebote, Kleidung und medizinische Versorgung.

Auf der Urlaubsmesse CMT steht heute Baden-Württemberg im Mittelpunkt. Unter anderem geht es darum, wie viele Menschen im vergangenen Jahr Urlaub gemacht haben.