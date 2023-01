Hoher Besuch am Montag in Ulm: Regierungschef Olaf Scholz (SPD) will die Brauerei Gold Ochsen und den Rüstungskonzern HENSOLDT besuchen und dabei auch mit Beschäftigten sprechen.

Am Montag wird in Ulm hoher Besuch erwartet: Regierungschef Olaf Scholz (SPD) hat sich zu Besuchen bei der Brauerei Goldochsen und dem Rüstungskonzern HENSOLDT angekündigt. Er will dort jeweils auch mit Beschäftigten sprechen.

Kanzler Scholz in Ulm erwartet - Programm durchgetaktet

Am Montagmittag für eine Stunde zur Brauerei Gold Ochsen Ulm, dann zum Rüstungskonzern im Ulmer Westen: Das Programm des Bundeskanzlers am Montag in Ulm ist durchgetaktet.

Ankunft des Bundeskanzlers bei Gold Ochsen Ulm ist am Montag voraussichtlich gegen 12 Uhr. Danach Begrüßung und Brauereirundgang mit Geschäftsführerin Ulrike Freund. Scholz wolle sich vor Ort über den Produktionsprozess informieren, heißt es. Auch die Herausforderungen in der aktuellen Energie- und Nahrungsmittelkrise, von denen auch Brauereien betroffen sind, interessieren ihn. In der Kantine will er mit Beschäftigten sprechen. Das alles soll bis 13 Uhr beendet sein. Denn um 13 Uhr wird Scholz bereits bei HENSOLDT erwartet.

Auch auf dem Werksgelände von HENSOLDT, Hersteller von Verteidigungs- und Sicherheiteselektronik, ist ein Rundgang geplant. Der Standort des Rüstungskonzerns in Ulm ist der größte Produktionsstandort des Unternehmens in Deutschland. Der Bundeskanzler wird sich über die Produkte informieren.

Außerdem soll es laut Bundesregierung Gespräche mit dem Vorstand, dem Betriebsrat sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben. Am Standort Ulm arbeiten nach Angaben des Unternehmens 2.300 Menschen. Sie entwickeln und produzieren komplexe Sicherheitselektronik.

Ein öffentlicher Auftritt des Bundeskanzlers in Ulm ist nicht vorgesehen.