BW-Newsticker am Morgen: Gutachten warnt vor höheren Strompreisen, nasses und windiges Wetter

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

6:35 Uhr Bombenfund nahe Freiburger Uniklinik - Patientenverlegung startet Bei Bauarbeiten in Freiburg ist eine 500-Kilo-Weltkriegsbombe entdeckt worden. Besondere Herausforderung: Die Uniklinik ist in der Nähe. Der Kaventsmann soll morgen entschärft werden, heute beginnt bereits die Verlegung der Patientinnen und Patienten aus dem betroffenen Gebäudeteil. Auch das Personal der Klinik und Menschen, die in der Umgebung wohnen, sind natürlich betroffen. Wir informieren euch laufend: Freiburg Größte Evakuierungsaktion in Freiburg Bombenfund in Freiburg: Patienten sollen verlegt werden Bei Bauarbeiten in Freiburg taucht eine 500-Kilo-Weltkriegsbombe auf - ausgerechnet nahe der Uniklinik. Patienten und Anwohner müssen jetzt in Sicherheit gebracht werden. 12:00 Uhr SWR4 BW Aktuell am Mittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Freiburg, am 13. Januar 2023 um 6:30 Uhr.

6:23 Uhr Freitag der 13. Heute ist Freitag der 13. - viele halten ihn für einen Unglückstag. Aber warum ist das eigentlich so? Unser Team von SWR Wissen hat alles, was man dazu wissen muss, zusammengetragen. Ich wünsche euch jedenfalls einen glücklichen Freitag den 13. - kommt gut durch den Tag! Und wenn nicht, auch dieser Tag geht vorbei. Audio herunterladen (2 MB | MP3)

6:13 Uhr Nass und windig in Baden-Württemberg Stimmung am Boden: Der Freitagmorgen beginnt für mich heute nicht nur ziemlich früh, sondern auch trüb und nass. Denn die Wetteraussichten für Baden-Württemberg sind ziemlich grau und mau. Mehrere Tiefdruckgebiete mit Regenfronten ziehen im Laufe des Tages über das Land. Die Temperaturen bewegen sich bei starkem Wind zwischen 5 und 12 Grad. Aber es gibt einen kleinen Lichtblick: Tagsüber kommt auch mal die Sonne heraus - wer sie bis 10 Uhr findet, darf gerne Bilder schicken. Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Landtagsfraktionen der Grünen und der CDU in Baden-Württemberg haben für heute Pressekonferenzen angekündigt. Dabei sollen Ergebnisse ihrer Klausurtagungen vorgestellt werden.

In Salem (Bodenseekreis) findet der zweite Teil der Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Max Markgraf von Baden statt. Es werden Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie aus europäischen Adelshäusern in Salem erwartet. Nach SWR-Informationen nimmt auch Fürst Albert II. von Monaco an der Trauerfeier teil.

Am Samstag beginnt in Stuttgart die Touristikmesse CMT. Heute wird bei einer Pressekonferenz das Angebot der diesjährigen Ausgabe vorgestellt.