Brand in einem Hochhaus in Wiblingen

In der Nacht auf Montag hat es in einem Hochhaus in Ulm-Wiblingen gebrannt. Die Wohnungen wurden laut Polizei zum Teil evakuiert.

In einem Hochhaus in Wiblingen ist gegen 2.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einer Drehleiter im Einsatz. Laut Polizei musste mindestens ein Teil des Hochhauses evakuiert werden. Bewohnerinnen und Bewohner wurden in einem Feuerwehrbus versorgt. Wie weit die Löscharbeiten sind und ob es Verletzte gibt, konnte die Polizei noch nicht sagen. Das Haus ist derzeit eingerüstet. Ob die Baustelle etwas mit dem Feuer zu tun hat, ist ebenso unklar wie die Brandursache.