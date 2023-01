Hochhaus in Wiblingen bei Ulm nach Brand unbewohnbar

Nach einem Brand ist ein zehnstöckiges Hochhaus im Ulmer Stadtteil Wiblingen weiter unbewohnbar. Laut Hausverwaltung sind die Bewohner der 41 Wohnungen anderweitig untergebracht.

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Ulm-Wiblingen ist weiter unklar, wann die Bewohner zurück in die 41 Wohnungen können. Das teilte die zuständige Hausverwaltung der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH mit. Die Bewohner seien in Hotels, Pensionen, bei Freunden oder Verwandten untergebracht worden.

"Die Mieterinnen und Mieter sind untergebracht, zum Beispiel in Hotels, Pensionen, bei Freunden oder Verwandten."

Ein Sachverständiger müsse nun prüfen, wann die Wohnungen wieder bezogen werden können. Noch sei eine Entscheidung dazu nicht möglich, hieß es am Dienstag. Zu Schadenshöhe und Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, hieß es weiter. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 100.000 Euro aus.

Brand brach im Keller aus, Rauch im ganzen Haus

Das Feuer war in der Nacht zu Montag im Keller des Hauses ausgebrochen. Laut Hausverwaltung zog Rauchgas durch das Haus. Einige der Bewohner mussten in der Nacht evakuiert werden, teilte die Polizei mit, andere konnten das Haus selbst verlassen. Zwei Menschen haben demnach eine Rauchgasvergiftung erlitten, darunter ein neunjähriger Junge.