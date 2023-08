per Mail teilen

Dagmar Kwiatkowski arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Sie berichtet multimedial für Online, Fernsehen und Hörfunk.

Dagmar Kwiatkowski, Autorin im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen SWR

Die Aufgaben im Studio Mannheim-Ludwigshafen

Dagmar Kwiatkowski ist mit für multimediale Programmplanung verantwortlich, recherchiert und präsentiert die Regionalnachrichten, ist als Reporterin unterwegs – für alle Ausspielwege, das heißt für Fernsehen, Hörfunk und Online.

Die Region

Die Rhein-Neckar-Region findet sie vielfältig und spannend, die Menschen, die hier leben, offen und herzlich, die Themen gehen ihr nie aus.

Antrieb

Jeder Tag ist anders – keine Routinen. Und der Kontakt zu vielen, auch sehr unterschiedlichen Menschen: das ist ein ganz großer Reiz der multimedialen Arbeit hier im SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen.

Kontakt Dagmar Kwiatkowski bei LinkedIn

Besondere Interessen

Medizin und Sport – beides sind Themenbereiche, die ihr besonders am Herzen liegen und über die sie gerne berichtet. In beiden Bereichen ist der Rhein-Neckar-Raum sehr gut aufgestellt und bietet viele regionale und überregionale Ansätze zur Berichterstattung.

Heimat

Nein, nicht die Kurpfalz. Aber sie wohnt und arbeitet schon sehr lange hier – und fühlt sich ausgesprochen wohl. Dagmar Kwiatkowski ist in Südbaden im Kreis Lörrach geboren und aufgewachsen, kam in den 1980er Jahren zunächst zum Studium in die Kurpfalz und arbeitet seit 1998 im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen.