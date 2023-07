Im Heidelberger Zoo gibt es zu viele Füchse. Weil sie auch Krankheiten übetragen können, kann das zur Gefahr für die Zootiere werden. Deshalb will der Zoo die Füchse bejagen.

Im Heidelberger Zoo leben zwischen 15 und 25 Füchse in direkter Nachbarschaft zu den Zootieren - zu viele, sagt der Zoo. Die Population sei lange Zeit gleichbleibend gewesen und in einem guten Gleichgewicht zu den anderen Tieren. Jetzt seien die Folgen des viel zu hohen Bestandes auf dem Gelände aber deutlich spür- und sichtbar.

Heidelberg: Füchse machen Jagd auf Zootiere

Einige Füchse hätten bereits Jagd auf Tierparkbewohner gemacht, so der Zoo in einer Mitteilung. Sie hätten die Scheu vor den Besucherinnen und Besuchern weitgehend verloren und kämen ihnen bedenklich nahe. Die Tiere leben wild im Zoo und dösen meist in den Ställen herum. Dort verschmutzen sie das Futter der Zootiere mit ihrem Kot, so der Zoo.

Füchse übertragen Krankheiten

Ein Großteil der Füchse sei derzeit mit der Krankheit Räude befallen. Diese sei auf viele Raubtiere und Hunde übertragbar. Für andere Tiere könnte eine Virusinfektion mit Staupe oder dem Fuchsbandwurm - einem Parasiten, der über den Kot übertragen wird - tödlich sein. In den letzten zwei Monaten wurden laut Zoodirektor Klaus Wünnemann bereits zehn tote Füchse im Zoo gefunden.

Zu viele wildlebende Füchse verursachen derzeit Probleme im Zoo Heidelberg. Um Besucher, Zootiere und Mitarbeiter zu schützen, muss der Zoo handeln.Posted by Zoo Heidelberg on Wednesday, July 19, 2023

Plan: Füchse erlegen und untersuchen

Um den Fuchsbestand wieder in den Griff zu bekommen, sollen Jäger die Füchse erlegen. Durch die Summe der Probleme und Gefahren, die von den Füchsen verursacht werden, müsse eine gezielte Bejagung erfolgen, so der Zoo. Diese Maßnahme übernehmen fachkundige Jäger mit dem Ziel, wie es heißt, den Bestand zu regulieren.

Die erlegten Füchse sollen anschließend pathologisch untersucht werden. Man töte die Füchse nicht gerne, betonte Zoodirektor Klaus Wünnemann, aber aktuell sei das die einzig wirksame Handlungsoption.