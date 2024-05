Der Mannheimer Luisenpark hat einen neuen Eingang gegenüber der Lanzvilla in der Oststadt. Dafür werden die Eingänge in der Fichtestraße und am Unteren Luisenpark geschlossen.

Aus der Mannheimer Innenstadt erreicht man den Luisenpark seit Freitag über den neuen Eingang „Lanzvilla“. Er befindet sich schräg gegenüber der Bushaltestelle "Lanzvilla" in der Mannheimer Oststadt. Der bisherige Eingang in der Ostsstadt "Fichtestraße" sowie der Eingang am Unteren Luisenpark können nach Angaben der Stadtpark Mannheim gGmbH nur noch als Ausgänge benutzt werden. Am neuen Eingang "Lanzvilla" gibt es kein Kassenhäuschen. Er ist rein digital und videoüberwacht.

Mehrere Bushaltestellen in der Nähe

Der neue Eingang "Lanzvilla" ist besser an die Innenstadt und den öffentlichen Nahverkehr angebunden, als die bisherigen Nord-Eingänge in der Fichtestraße und am Unteren Luisenpark, so die Stadtpark Mannheim gGmbH. Weil diese sehr wenig benutzt wurden, werden sie nun geschlossen. Sie sind aber weiter als Ausgänge nutzbar. Der Luisenpark hat damit nur noch drei Eingänge. Ein weiterer Vorteil des neuen Eingangs "Lanzvilla" sei außerdem, dass er ausreichend Platz bietet, um sich zu versammeln.

Am neuen Eingang "Lanzvilla" gibt es kein Kassenhäuschen. Der Park kann mit einer Jahreskarte oder einem im Onlineshop gekauften Tagesticket betreten werden. SWR

Neuer Eingang ist Videoüberwacht

Der neue Eingang "Lanzvilla" ist rein digital, es gibt kein Kassenhäuschen. Er kann mit einem im Online-Shop gekauften Ticket oder einer Jahreskarte betreten werden. Der Eingang öffnet sich, wenn der Barcode unter das Lesegerät gehalten wird. Allerdings ist der neue Eingang videoüberwacht. Über die alten Eingänge "Fichtestraße" und am Unteren Luisenpark seien viele Leute ohne Karte eingeschmuggelt worden. Das soll damit verhindert werden, so die Stadtpark Mannheim gGmbH.