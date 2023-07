Unterstützung dringend gesucht: Am Heidelberger Universitätsklinikum sind rund 100 Lila Damen (und wenige Herren) im Einsatz. Sie unterstützen die Patienten im Alltag.

Die Lila Damen und Herren am Heidelberger Uniklinikum suchen dringend Nachwuchs. Viele der Kolleginnen und Kollegen sind 60 Jahre oder älter. Eine von ihnen ist Ursula Costa. Sie wird im Herbst 80 Jahre alt und muss den Regeln zufolge in den Lila Damen-Ruhestand gehen. Costa 30 Jahre für die Patienten im Einsatz - zunächst an der Frauenklinik, jetzt am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT).

NCT Heidelberg: Feste, planbare Einsatztage

Im Alltag sind die Einsatztage und -orte der Lila Damen und Herren genau festgelegt. Bei Ursula Costa ist das der Montagvormittag. In ihrem Einsatzgebiet, dem NCT, macht die fast 80-Jährige mehrfach ihre Runde. Sie bietet den Patienten und Patientinnen zum Beispiel Kaffee und Kekse an. Und hat vor allem ein offenes Ohr für ihre Sorgen.

Ursula Costa ist seit 30 Jahren als "Lila Dame" am NCT im Einsatz SWR

"Das ist ein Geben und Nehmen. Man gibt seine Zeit den Patienten und merkt, wie gut es ihnen tut."

Zu "ihren" Patientinnen gehört auch Heike Berger. Sie kommt seit rund neun Jahren zur Behandlung ins NCT nach Heidelberg und freut sich über die Betreuung durch die Lila Damen.

"Es tut immer gut, wenn man hierher kommt, weil das doch kein angenehmer Anlass ist, und es ist schön, wenn man dann so verwöhnt wird, das gibt ein bisschen Geborgenheit."

Wer hierher kommt, ist schwer krebskrank und braucht besonders einfühlsame Betreuung. Dafür zuständig im NCT in Heidelberg sind insgesamt 13 Lila Damen, die sich bei der Betreuung der Patientinnen und Patienten in Schichten abwechseln.