per Mail teilen

Es geht um sexuelle Nötigung und möglichen Machtmissbrauch: Seit einer Woche läuft der Strafprozess gegen den inzwischen freigestellten Inspekteur der Polizei. Im U-Ausschuss müssen nun seine früheren Vorgesetzten Rede und Antwort stehen.

Im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Polizei-Affäre werden an diesem Freitag der ehemalige Inspekteur Detlef Werner (63) und der frühere Polizeipräsident Gerhard Klotter (67) als Zeugen vernommen. Sie sollen nach dem Willen der Opposition aus SPD und FDP Auskunft darüber geben, ob es schon früher Zweifel an der Integrität des späteren Inspekteurs der Polizei, Andreas R., gegeben hat. Werner und Klotter, zwei langjährige Polizisten, waren beide 2013 unter dem damaligen Innenminister Reinhold Gall (SPD) in ihre Ämter gekommen.

Der Untersuchungsausschuss dreht sich um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, um Beförderungspraktiken bei der Polizei und um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU). Der inzwischen freigestellte Inspekteur Andreas R. soll eine Polizeibeamtin sexuell genötigt haben. Seit vergangenem Freitag muss sich der 49-Jährige deswegen vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.

Vorwurf der sexuellen Nötigung: Strobl hielt Andreas R. damals für die „ideale“ Besetzung

Andreas R. war der direkte Nachfolger von Werner, der Ende Oktober 2020 nach über 40 Dienstjahren in den Ruhestand ging. Zur Amtsübergabe teilte Strobl damals mit, er freue sich, mit dem LKA-Vize Andreas R. "einen idealen Nachfolger" gefunden zu haben. Der CDU-Politiker schwärmte weiter, Andreas R. habe "genau das richtige Format" für dieses Amt.

"Egal in welcher Funktion oder Dienststelle er bislang tätig war, überall leistete er exzellente Arbeit und genießt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Polizei einen hervorragenden Ruf", so Strobl damals. Andreas R. war damals der jüngste Inspekteur in der Geschichte des Landes.

FDP fordert: Jemand muss Verantwortung für Polizei-Besetzung übernehmen

Der frühere Inspekteur Werner hatte diesen Karrieresprung mit seiner äußerst guten Beurteilung erst möglich gemacht. Andreas R. war vorher nur 15 Monate lang Vize im Landeskriminalamt (LKA) gewesen. Davor war er knapp zwei Jahre stellvertretender Landeskriminaldirektor im Innenministerium gewesen.

Der 63-jährige Werner soll nun vor dem U-Ausschuss erklären, was ihn dazu bewogen hat, Andreas R. außergewöhnlich gut zu beurteilen. "Es muss endlich jemand die Verantwortung für die Beurteilung übernehmen", sagte die FDP-Obfrau Julia Goll dem SWR. Eigentlich hätte sich Werner bei seiner Beurteilung auf eine Einschätzung des damaligen LKA-Chefs Ralf Michelfelder stützen müssen.

Nun müsse Werner erklären, warum er das nicht getan habe. Es dränge sich der Eindruck auf, dass Minister Strobl seinen Kandidaten für das Amt des Inspekteurs unbedingt durchdrücken wollte. Dies habe der Ex-Personalleiter des Landespolizeipräsidiums, Dietrich Moser von Filseck im U-Ausschuss im Prinzip auch schon bestätigt.

Der frühere Polizeipräsident Klotter trat schon Ende 2019 in den Ruhestand, auf ihn folgte Stefanie Hinz. Auch Klotter, der vor Werner selbst Inspekteur der Polizei war, soll Stellung nehmen zur Beförderungs- und Beurteilungspraxis im Innenministerium. SPD-Obmann Sascha Binder interessiert vor allem die Frage, ob Werner und Klotter Kenntnis von irgendwelchen Vorfällen bei Andreas R. hatten. "Was konnte man vorher schon wissen?"

Hans-Jürgen Goßner von der AfD will vom Ex-Inspekteur Werner erfahren, warum er die Beförderung mit forcierte, "obwohl Renner von Mitarbeitern des LKA als lustlos und desinteressiert beschrieben wurde". Klotter soll erklären, was Hinz aus seiner Sicht dazu qualifiziert, Landespolizeipräsidentin zu sein.

Was für Aufgaben hat eigentlich der Inspekteur der Polizei? Der "IdP" - wie er im Polizeijargon heißt - ist der ranghöchste Polizeivollzugsbeamte in Baden-Württemberg. Er ist verantwortlich für die Steuerung und Koordinierung zentraler polizeilicher Aufgaben sowie das strategische Controlling, Qualitätsmanagement und die interne Revision, heißt es im Innenministerium. Zudem ist der Inspekteur das Bindeglied zwischen Ministerium, Landespolizeipräsidium und den 13 Polizeipräsidien im Land. Das heißt auch, dass der Inspekteur relativ viel unterwegs sein muss.

Schon früher regelmäßige Sektrunden im Innenministerium?

Hinz ist schon zweimal im U-Ausschuss befragt worden, zuletzt Ende März. Sie muss auch am Dienstag im Prozess gegen Andreas R. als Zeugin vor dem Landgericht Stuttgart erscheinen. Die Opposition im Landtag hält der Polizeipräsidentin vor, sie sei zu lax mit Andreas R. umgegangen. So hätte sie bei Aufkommen der Vorwürfe sofort auch sein privates Handy beschlagnahmen lassen müssen. Hinz erklärte dagegen, es habe dafür keine rechtliche Grundlage gegeben.

Werner und Klotter sollen auch erklären, ob es schon früher regelmäßige Sektrunden im Innenministerium gegeben hat – wie sie Andreas R. veranstaltet haben soll. Hinz hatte Ende Februar im U-Ausschuss erzählt, dass sie selbst an dem Tag, an dem der fragliche Vorfall passiert sein soll, zuvor mit dem Inspekteur und der betroffenen Frau während eines Mitarbeitergesprächs Sekt getrunken habe. Sie räumte im U-Ausschuss aber ein, dass das ein Fehler gewesen sei.