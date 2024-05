per Mail teilen

Baden-Württemberg gilt als Hochburg für die italienische Mafia. Laut Innenministerium leben hierzulande 170 der in Deutschland namentlich bekannten Mafia-Mitglieder.

Von 770 namentlich bekannten Mitgliedern der italienischen Mafia in Deutschland leben laut Innenministerium 170 in Baden-Württemberg. Dabei seien die Banden Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra und Sacra Corona Unita vertreten, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch nach einer Anfrage der FDP-Landtagsfraktion mit.

Mafia-Mitglieder in BW: Kritik wegen fehlender Polizeikräfte

Die italienische Mafia sei vor allem in den Bereichen Drogenhandel, Wirtschaftskriminalität und Erpressung tätig. Regionale Schwerpunkte sollen dabei im Großraum Stuttgart und der Bodenseeregion sowie im Fall der Cosa Nostra in Pforzheim und Reutlingen liegen.

Der Landtagsabgeordnete Nico Weinmann (FPD) kritisierte, dass es in Baden-Württemberg keine speziellen Mafia-Ermittlerinnen und -Ermittler gebe. Den 170 Banden-Mitgliedern stünden in den 13 Polizeipräsidien 160 Polizistinnen und Polizisten für die gesamte organisierte Kriminalität gegenüber.

Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte dazu dem SWR, die Kritik der FDP entbehre jeder Grundlage und zeuge von der Ahnungslosigkeit der FDP in Polizeifragen.