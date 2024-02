Frühblüher: Tulpe, Narzisse und Hyazinthe bringen den Frühling in den Garten

Der Frühling naht, die Frühblüher zeigen sich - die ersten Blumen nach dem Winter. So pflegen Sie die Pflanzen und setzen die Zwiebeln im Garten richtig fürs nächste Frühjahr.

Ab Mitte März, wenn kein Bodenfrost mehr zu erwarten ist, können Sie Primeln im Garten pflanzen oder auf den Balkon stellen. Damit sich die Frühblüher wohlfühlen, sollten Sie auf jeden Fall Staunässe vermeiden.

Es gibt aber auch winterharte und mehrjährige Sorten wie die Kissen- oder Kugelprimeln. Man kann sie an sonnigen oder halbschattigen Plätzen im Frühjahr oder Herbst im Garten pflanzen.

Die Becherprimel ist hingegen eher eine Zimmerpflanze. Sie mag es im Gegensatz zu uns trotzdem eher kühl – also nicht direkt an einen Heizkörper stellen. Auch hier sollten Sie Staunässe vermeiden.

Welch frühlingshafte Farbenpracht: Hyazinthen gibt es in Blau, Violett, Weiß und Rosa. Durch neue Züchtungen hat sich ihr Farbspektrum sogar noch erweitert. Die Frühlingsboten verströmen einen süßen, schweren Duft.

Hyazinthen mögen es gerne warm und sonnig. Sie eignen sich für Balkon und Garten. Man kann sie sich aber auch im Topf in die Wohnung holen. Oder Sie setzen die Hyazinthe samt Zwiebel und Wurzeln in ein Hyazinthenglas. Das sieht auf jeden Fall edler aus, Sie müssen nur aufpassen, dass die Pflanze nicht aus dem Glas kippt.

Vorgezogene Blumen - Vorsicht vor Frost Vorgezogene Frühlingsblumen kann man im Frühjahr ins Freie setzen oder auf den Balkon stellen. Da ist nur zu beachten, dass die Blumen erst rausgesetzt werden, wenn die starken Nachtfröste vorbei sind. Sollte es dennoch mal kalt werden, kann man die Blumen mit Gartenvlies abdecken.

Die Tulpe ist sowas wie die Königin der Frühlingsblumen. Es gibt unterschiedliche Tulpensorten wie die Papageien-Tulpen. Sie haben am Rand gekräuselte oder ausgefranst Blütenblätter. Diese Tulpen sind meist mehrfarbig und haben eine flammenartige Musterung. Sie blühen Ende April bis Mai. Die Triumph-Tulpen sind ein- oder zweifarbig und blühen Anfang bis Mitte April. Die Blüten und Stiele der Triumph-Tulpen sind fest und stabil. Darwin-Tulpen sind robust und haben große Blüten. Ihre Blütezeit ist von April bis Mai.

Tulpen wachsen generell am besten in Blumenbeeten, die Sonne haben und deren Boden locker und durchlässig ist. Ende September bis Anfang November kann man die Blumenzwiebeln einpflanzen. Das Pflanzloch sollte doppelt so tief sein, wie die Zwiebel hoch ist.

Osterglocken gehören zum Frühling und zu Ostern dazu. Mit ihrem leuchtenden Gelb fallen sie im Garten sofort auf. Die verblühte Blüten sollten Sie gleich abschneiden und die grünen Blätter sollten Sie erst abschneiden, wenn sie vollständig verwelkt sind. So blühen die Zwiebeln auch in kommenden Jahr noch. Der beste Standort für diese Blumen ist leicht schattig, aber dennoch sonnig. Man pflanzt die Blumenzwiebeln von September bis Oktober 10 bis 20 Zentimeter tief in die Erde.

Tipp: So passen Osterglocken und Tulpen in eine Vase Wer Osterglocken und Tulpen zusammen in eine Vase stellen will, muss folgendes wissen: Osterglocken enthalten Giftstoffe und sondern Schleim ab und beides vertragen Tulpen nicht. Die lassen nämlich die Köpfe hängen, während die Osterglocken noch völlig frisch aussehen. Es gibt aber einen Trick: Schneiden Sie die Osterglocken frisch an und stellen Sie sie einen Tag in eine extra Vase. Dann können sie beide Blumen mit frischem Blumenwasser in eine Vase stellen.

Schneeglöckchen sind Zwiebelgewächse, die sich schon im Januar oder Februar zeigen. Es gibt viele unterschiedliche Sorten. Am wohlsten fühlen sie sich unter Sträuchern, Bäumen und auf halbschattigen Rasenflächen.

Die beste Pflanzzeit für Schneeglöckchen ist der frühe Herbst. Die kleinen Zwiebeln werden am besten fünf bis acht Zentimeter tief, mit der Spitze nach oben eingepflanzt, mit einem Abstand von zehn bis 15 Zentimetern. Wichtig ist nur, dass die Zwiebeln nicht vertrocknet sind. Um sicherzugehen, können Sie auch Schneeglöckchen im Topf kaufen und die Zwiebeln später im Garten einpflanzen.

Auch wenn man denken könnte, dass sich Märzenbecher erst im März zeigen, blühen sie meist schon im Februar. An den grünen Spitzen der weißen Blüten können Sie die Märzenbecher gut erkennen. Sie mögen es gerne schattig oder halbschattig und bevorzugen einen lockeren Boden mit viel Humus.

Man kann Märzenbecher auch in der Natur finden, aber bitte nicht ausgraben. Die Pflanzen sind in ihrem Bestand gefährdet. Deshalb sollte man die Märzenbecher nur im Fachhandel kaufen. Pflanzzeit ist im Herbst, September und Oktober sind optimal.

Wenn die Wiesen in Parks oder im eigenen Garten mit einem Teppich aus Krokussen bedeckt sind, dann haben wir das Gefühl, dass endlich der Frühling da ist. Mit ihrem kräftigen Lila, Gelb oder Weiß zaubern sie Farbe auf die Wiese oder ins Blumenbeet. Sie mögen im Frühjahr einen feuchten, aber durchlässigen und in der übrigen Zeit einen trockenen Boden.

Sie können die Krokus-Knollen ab September pflanzen, sie sind in fünf bis zehn Zentimetern Tiefe und dann immer in einer Gruppe zu setzen. So kommen sie besser zur Geltung. Schweren Boden können Sie für solche Frühblüher mit etwas Sand anreichern, um Staunässe zu verhindern.

Es gibt auch Sträucher, die den Frühling ankündigen und Farbe ins Grau bringen. Der Duftschneeball ist so ein Strauch. Wer ihn im Garten pflanzen will, sollte einen sonnigen Standort suchen. Im Halbschatten wächst er zwar auch, aber dort blüht er nicht so üppig. Und das wäre schade.

Der Duftschneeball blüht im März und April und ein zweites Mal Ende Oktober bis November. Mit diesem Strauch kann man sich also zweimal über duftende Blüten im Jahr freuen. Pflanzzeit ist übrigens das ganze Jahr über – damit der Strauch gut anwächst und unbeschadet den Winter übersteht, empfiehlt es sich, den Strauch nicht zu spät im Jahr anzupflanzen.

Gelbe Forsythien vor knallblauem Himmel in Stuttgart: Schöner kann Frühling nicht sein. SWR Benedict Walesch

Wenn es um Frühblüher geht, dann dürfen Forsythien natürlich nicht fehlen, diese wunderbaren Sträucher mit den vielen kleinen gelben Blüten. Je nach Witterung kommen sie schon im März zum Vorschein. Allerdings verfügt der Strauch über keine Nahrung für Bienen und andere Insekten. Er sieht einfach schön aus, hat aber wenig Nutzen für das Ökosystem. Die Forsythien bevorzugen einen sonnigen Standort und sind, was den Boden angeht nicht so wählerisch. Insgesamt ist der Strauch sehr robust.

Es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Frühblüher, die den Garten schmücken. Besonders schön sind beispielsweise auch Prärielilien, Zierlauch und Kaiserkronen. Die Zwiebeln dieser Pflanzen müssen im Herbst gesetzt werden, damit sie im Frühjahr wunderschön blühen. Besonders eindrucksvoll ist dabei die Blüte der Kaiserkrone.