Blumenzwiebeln setzen – neue Ideen fürs Blumenbeet im Frühjahr

Im Herbst ist die richtige Zeit um Blumenzwiebeln zu setzen. Wir verraten Ihnen schöne Alternativen, die Ihr Blumenbeet bereichern und im Frühjahr neue und bunte Akzente setzen.

Die Klassiker: Tulpen, Narzissen und Krokusse

Die Prärielilie wirkt schön in der Gruppe

Der Zierlauch mit seinen tollen Kugelblüten

Die Kaiserkrone leuchtet besonders schön

Tulpen so weit das Auge reicht. Die Blumenzwiebeln müssen im Herbst gesetzt werden. picture-alliance / Reportdienste NurPhoto | Nicolas Economou

Die bekannten "Klassiker" unter den Zwiebelblumen werden maximal 60 Zentimeter hoch, wie zum Beispiel große Tulpen! Viele andere Zwiebelblüher bleiben deutlich niedriger im Beet und können einzeln kaum Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Tulpen, Narzissen, Blausternchen oder Krokusse kommen erst in Gruppen oder auf größeren Flächen schön zur Geltung.

Kreative Blumen-Ideen für Ihr Beet im Frühjahr

Ganz besonders imposante Zwiebelblumen sind zum Beispiel Kaiserkronen, Prärielilien oder dem Zierlauch. Diese blühen meist später als Tulpen, Narzissen und Co. und sichern sich dank ihrer Wuchshöhe die volle Aufmerksamkeit.

Die Blüten der Prärielilie (Camassia leichtlinii Caerulea) auf einer Wiese. Die Blumenzwiebel der Pflanze muss im Herbst gesetzt werden. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Harald Biebel

Die Blüten der Prärielilie stehen als Blütenkerzen auf stabilen Stängeln von 50 Zentimeter bis einen Meter zehn Höhe. Die weißen oder violetten, meist aber blauen Blüten erscheinen je nach Sorte von Ende April bis in den Juni hinein, also deutlich später als Tulpen oder Narzissen. Prärielilien lieben sonnige bis halbschattige Standorte und einen nährstoffreichen, nicht zu trockenen Boden. In lockeren Grüppchen mit 20 Zentimetern Pflanzabstand sehen sie besonders schön aus.

Empfehlenswerte Sorten der Prärielilie

Caerulea wird 80 bis 110 Zentimeter hoch und blüht blauviolett von Mai bis Mitte Juni.

wird 80 bis 110 Zentimeter hoch und blüht blauviolett von Mai bis Mitte Juni. Semiplena ist weißblühend mit halbgefüllten Blüten, auch sie wird 80 bis 100 Zentimeter hoch.

ist weißblühend mit halbgefüllten Blüten, auch sie wird 80 bis 100 Zentimeter hoch. Orion hat tiefblaue Blüten und eignet sich auch für kleinere Beete, weil sie nur 50 bis 60 Zentimeter hoch wird.

Alle Prärielilien sind eine tolle Insektenweide, außerdem sehr pflegeleicht und langlebig. Wenn Sie Insekten nicht nur mit Pflanzen unterstützen wollen, können Sie ihnen auch ein Insektenhotel in den Garten stellen, das ganz einfach selbst zu bauen ist.

Schöne große weiße Ballen. Die Blüten des Zierlauchs der Sorte Mount Everest sind ein echter Hingucker. picture-alliance / Reportdienste AP Photo | Uncredited

Der Zierlauch mit seinen riesigen Kugelblüten liebt eher trockene, durchlässige Böden in der vollen Sonne. Die bis zu zehn Zentimeter dicken Zwiebeln müssen mit 25 bis 30 Zentimeter Erde überdeckt werden. Eine Drainage aus Sand oder Kies ist nützlich, denn Staunässe verträgt der Zierlauch gar nicht. Es gibt Sorten, die bis zu 150 Zentimeter hoch werden.

Empfehlenswerte Sorten des Zierlauchs

Globemaster , der Riesenlauch, mit einem Meter Höhe und tiefblauen Blüten. Blütezeit Juni bis Juli, also recht spät.

, der Riesenlauch, mit einem Meter Höhe und tiefblauen Blüten. Blütezeit Juni bis Juli, also recht spät. Mount Everest besticht durch schneeweiße Blüten; die Stängel werden 100 bis 120 Zentimeter hoch in der Hauptblütezeit im Mai und Juni.

besticht durch schneeweiße Blüten; die Stängel werden 100 bis 120 Zentimeter hoch in der Hauptblütezeit im Mai und Juni. Jeannine, ein echter Zierlauchexot: Die Sorte wird zwar nur etwa 40 Zentimeter hoch, aber die gelben Blüten im Juni und Juli fallen im Beet richtig auf.

So tief pflanzt man Blumenzwiebeln picture-alliance / Reportdienste dpa-tmn | Christin Klose Für die Pflanztiefe gibt es eine Faustregel: Dreimal so tief wie der Durchmesser der Zwiebel ist!

Die "klassische" Kaiserkrone (Frittilaria imperialis) hat die typischen hängenden Blütenkränze in gelb, rot oder leuchtend orange. picture-alliance / Reportdienste VISIONSPICTURES | Visions Botanical

Die Kaiserkronen mögen einen durchlässigen Boden ohne Verdichtung und Staunässe. Die großen Zwiebeln kommen etwa 20 bis 30 Zentimeter tief in den Boden - am besten auf eine fünf Zentimeter hohe Drainageschicht aus Sand, Kies oder Lava. Kaiserkronen mögen es luftig, sie wollen nicht zu eng stehen, deshalb sollten Sie einen Pflanzabstand von mindestens 40 Zentimetern einhalten. Markieren Sie am besten die Pflanzstellen mit einem kleinen Holzstab, damit Sie im Frühjahr die jungen Austriebe nicht beschädigen.

"Eine Besonderheit ist die Persische Kaiserkrone (Frittilaria Persica). Sie sieht ganz anders aus: Ihre Blüten bilden keinen Kranz, sondern sie sind entlang des 60 Zentimeter hohen Blütenstiels verteilt. Die dunkelviolette, fast schwarze Blütenfarbe ist ein echter Hingucker."