So pflanzen und schneiden Sie die Hainbuche richtig

Rotbuche und Hainbuche im Vergleich

Die Rotbuche ist der Hainbuche sehr ähnlich, zumindest auf den ersten Blick. Schaut man genauer hin, dann kann man den Unterschied leicht an den Blättern erkennen: Die Hainbuche zeigt deutlich ihre Blattrippen und hat einen gesägten Blattrand. Die Blätter der Rotbuche sind dunkelgrüner, leicht glänzend mit glattem Blattrand!

Die Rotbuche wird zwar auch als Heckenpflanze eingesetzt, aber sie ist nicht so schnittverträglich wie die Hainbuche. Volle Sonne und Trockenheit verträgt die Rotbuche nicht so gut, weder im Garten noch als Waldbaum. Das erkennt man am spärliches Laub und an abgestorbenen Kronenteilen.

Die beiden Baumarten sind übrigens nicht verwandt: Die Hainbuche gehört zu den Birkengewächsen, die Rotbuche hat eine eigene Pflanzenfamilie der Buchengewächse.