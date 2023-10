per Mail teilen

Die Perlenblüte ist ein Geheimtipp und kommt aus China. Noch ist sie vor allem unter dem Namen Poliothyrsis bekannt. Die Pflanze ist insektenfreundlich und kommt mit Hitze und Trockenheit klar.

Das müssen Sie über die Poliothyrsis wissen

Die Perlenblüte ist ein kleiner Baum mit einer wundervollen Blüte im Hochsommer. Diese Pflanze stammt aus Zentralchina, wo es kalte Winter und heiße, trockene Sommer gibt. Deshalb verträgt die Perlenblüte unsere zunehmend extremeren Sommer sehr gut. Es lohnt sich also sehr, näheres über diesen außergewöhnlichen Strauch zu erfahren.

"Die Perlenblüte hat den botanischen Namen Poliothyrsis. Der ist wichtig, um die Pflanze zu finden, weil der deutsche Name noch nicht sehr verbreitet ist."

Die Perlenblüte...

ist ein Strauch oder kleiner Baum aus Zentralchina.

aus Zentralchina. wird nach vielen Jahren sieben bis acht Meter hoch und drei bis vier Meter breit. Für kleine Gärten ist sie also nicht geeignet , für etwas größere Reihenhausgärten schon.

ist sie also , für etwas größere Reihenhausgärten schon. hat ihren Namen von den bis zu 30 Zentimeter großen Blütenrispen, an denen unzählige weiße Einzelblütchen hängen – wie Perlen .

hängen – . blüht je nach Witterung von Ende Juni bis Mitte August.

hat attraktive Blätter , rötlich im Austrieb und dann oberseits ganz dicht grau behaart.

, rötlich im Austrieb und dann oberseits ganz dicht grau behaart. zeigt im Herbst eine rötliche bis leuchtend gelbe Herbstfärbung , wobei die Blätter sehr lange bis in den Winter hinein an der Pflanze bleiben.

, wobei die Blätter sehr lange bis in den Winter hinein an der Pflanze bleiben. stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Er darf leicht sauer oder kalkreich sein, nur Staunässe und verdichtete Böden gehen gar nicht.

an den Boden. Er darf leicht sauer oder kalkreich sein, nur Staunässe und verdichtete Böden gehen gar nicht. braucht einen vollsonnigen Standort .

. sollte einzeln stehen , freiwachsend an einem auffälligen Platz im Garten.

, freiwachsend an einem auffälligen Platz im Garten. braucht keine gesonderte Düngung und keinen Schnitt. Lassen Sie die Pflanze möglichst frei wachsen.

Darum freuen sich unsere Insekten über die Pflanze aus China

Die überreichen Doldenblüten der Perlenblüte sind eine tolle Insektenweide im Sommer, in der Zeit, in der die Blütenpracht in der Natur eher nachlässt! Insekten freuen sich auch immer über eine Nisthilfe im Garten, die ganz einfach selbst gebastelt werden kann.

Deshalb hat die Poliothyrsis keine Probleme mit Hitze und Trockenheit

Obwohl die Pflanze recht neu bei uns ist, für Hobbygärtner ist sie nicht schwierig zu pflegen. Aus ihrer Heimat Zentralchina ist sie kontinentales Klima gewöhnt, also heiße und recht trockene Sommer und dann kalte Winter mit tiefen Temperaturen. Deshalb wird sie bei uns mit Hitze und Trockenheit keine Probleme haben. Und auch nicht mit Frost. In der Anwachsphase sollten Sie die junge Pflanze allerdings mit etwas Deckreisig schützen, bis sie im dritten oder vierten Standjahr genug tief reichende Wurzeln gebildet hat.

Wie die Perlenblüte kommt auch die Chinesische Dattel aus Asien. Diese Pflanze ist ebenfalls pflegeleicht und hält auch Trockenheit gut aus. Im Herbst produziert die Chinesische Dattel sogar noch leckere Früchte.